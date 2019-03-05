親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

憂棄保？吳子嘉公布民調 謝龍介道出臉色鐵青原因

台灣行人欲斷魂：借鏡日本的「交通戰爭」與道路交通法

成功特教80歲榕樹爺爺 獲最美校樹評審特別獎

2019-03-05 13:56聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市成功特殊教育學校有株80歲的「榕樹爺爺」，是原台鋁舊員工宿舍區拆遷時被留下，25年來默默伴著這群「慢飛天使」與社區居民，美麗的樹型尤其令人喜愛，當選2018年全國最美校樹，也是全國唯一獲「評審特別獎」殊榮。

老榕樹相當美麗漂亮，碩大的樹狀，就像一雙向上呵護著幼苗的雙手，滿布著密麻與層層相疊的氣根，散發著令人親切與慈祥的氛圍，成特的師生都叫它「榕樹爺爺」。

成特孩子們說在「榕樹爺爺」身旁上課、學習洗車，也將榕樹整理打掃的非常乾淨。學校每年都有編列預算，委外專業廠商進行保養，評估樹木生長、定期疏枝修剪，在細心照料下，榕樹爺爺的主幹身體一直保持良好與無病蟲害。師生希望榕樹爺爺能夠永遠長青健康，伴著更多特教孩子成長，成為孩子們的快樂記憶。

成特主任鄭坤益說，這棵樹有著一段「慢飛天使與老樹相遇」的溫暖故事。老榕樹生長所在位置在30年代是原台鋁舊員工宿舍區，與眷村相鄰，老一輩還記得居民都會在樹下聚會乘涼，小朋友嬉戲玩耍。80年代因房舍老舊陸續進行拆遷，遺留殘破屋瓦與荒地中孤立的老榕樹，當年民間護樹意識尚未抬頭，老榕樹命運岌岌可危。

鄭坤益說，成功特教學校在民國84年時，因社會觀念誤解及一般人對啟智學校刻板印象的影響，原學校預定地遭當地居民反對，未能順利設校。後來市府輾轉協助安排在當時還是荒地的前鎮區建隆里設校裡。「慢飛天使在逆境中與榕樹爺爺相遇，老榕樹被留下來了，從此陪伴慢飛天使一起學習。」

成功特殊教育學校參加福田樹木保育基金會辦理2018年「全國最美校樹」選拔活動，經過初審、現地複審與決審後，在眾多參賽學校中脫穎而出，最後僅留下6所學校的校樹獲獎，成功特教獲「評審特別獎」，是全國特殊學校中唯一獲獎的學校。

成功特殊教育學校在「榕樹爺爺」身旁上課、學習洗車，也將榕樹整理打掃的非常乾淨。記...
成功特殊教育學校在「榕樹爺爺」身旁上課、學習洗車，也將榕樹整理打掃的非常乾淨。記者徐如宜／攝影
分享
成功特殊教育學校有株80歲的「榕樹爺爺」，是原台鋁舊員工宿舍區拆遷時被留下，多年...
成功特殊教育學校有株80歲的「榕樹爺爺」，是原台鋁舊員工宿舍區拆遷時被留下，多年來默默伴著「慢飛天使」成長。記者徐如宜／攝影
分享
成功特殊教育學校有株80歲的「榕樹爺爺」，是原台鋁舊員工宿舍區拆遷時被留下，多年...
成功特殊教育學校有株80歲的「榕樹爺爺」，是原台鋁舊員工宿舍區拆遷時被留下，多年來默默伴著「慢飛天使」成長。記者徐如宜／攝影
分享
成功特殊教育學校在「榕樹爺爺」身旁上課、學習洗車，也將榕樹整理打掃的非常乾淨。記...
成功特殊教育學校在「榕樹爺爺」身旁上課、學習洗車，也將榕樹整理打掃的非常乾淨。記者徐如宜／攝影
分享

宿舍護樹眷村

相關新聞

最美燈會 無人機秀明年見？

2019-03-04 23:31

人氣暴漲 潘孟安：回歸日常生活吧

2019-03-04 23:21

看天吃飯 果農嘆只能認了

2019-03-04 23:16

獅子頭圳灌區 7日起供3停6

2019-03-04 23:07

鳳山站前機慢車道 下月初開通

2019-03-04 23:05

高雄率全台之先辦滿月趴 觀光局長犧牲色相扮狼

2019-03-04 21:38

知名藝術家蕭勤落腳高雄 作品於巴黎高雄雙城同步展出

2019-03-04 19:58

Intel無人機秀太紅 可望明年屏東再表演

2019-03-04 17:29

高雄缺水嚴重 水利會獅子頭圳灌區7日起供3停6輪灌

2019-03-04 17:05

一次看完200多種蘭花新品種 買家心動了

2019-03-04 16:45

老天爺不下雨 美濃平原3月7日起進入二階輪灌

2019-03-04 15:50

韓流肉粽生意爆棚遭檢舉 業者：8月起開發票擬漲價

2019-03-04 14:34

別怕錯過台灣燈會 6款燈飾留在屏東

2019-03-04 14:06

高雄觀光發大財 她玩四天後發現「進步空間」

2019-03-04 13:38

旗山監理站大方送 312植樹節憑發票可領樹苗

2019-03-04 12:58

LOVE串成「高」字 高雄官方LINE新logo讓人戀愛了

2019-03-04 12:46

鐵路地下化後交通仍受阻 鳳山站周邊道路整頓

2019-03-04 12:33

Intel無人機空中秀太美 潘孟安：明年全中運可望再見

2019-03-04 12:24

高雄市觀光局又出新招 旗津辦「滿月趴」

2019-03-04 11:28

暖冬致荔枝難開花 高市府已爭取救助協助農民

2019-03-04 11:06

韓流後生意爆棚遭檢舉？郭家肉粽：8月起開發票

2019-03-04 11:05

錯過屏東台灣燈會別哭！6款美燈仍將佇立國境之南

2019-03-04 08:50

哈瑪星光任務 地景光藝術大膽告白

2019-02-26 10:11

Marsalis Bar馬沙里斯爵士酒館 爵士樂與藍調夜深情迷醉

2019-02-26 10:09

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

防害蟲收購荔枝椿象卵片 埔鹽鄉有人1600元輕鬆入袋

2019-03-04 18:48

彰化放棄辦台灣燈會 網民開罵議員也不滿

2019-03-04 19:39

「我不怕苦 只怕賺不到錢」 8年級藕農說出務農心情

2019-03-05 07:55

影╱台灣阿嬤太強了 2人打破疊杯世界紀錄

2019-03-04 16:39

放棄辦台灣燈會 彰化縣長王惠美：考量時間財政問題

2019-03-04 15:51

今晚起大新竹地區一階段限水 竹市府呼籲共體時艱

2019-03-04 17:59

燈會才閉幕凌晨即撤燈 復原大鵬灣舊觀約花一周

2019-03-04 17:55

花蓮市每學期5000元幼兒津貼將停！欲申請家長腳步要快

2019-03-04 17:54

高雄率全台之先辦滿月趴 觀光局長犧牲色相扮狼

2019-03-04 21:38

Intel無人機秀太紅 可望明年屏東再表演

2019-03-04 17:29

養牛種菜的學生才華被激發 虎農首場藝展驚艷全場

2019-03-04 20:05

台南善化草莓園遭「暖冬與韓流」夾擊？ 遊客暴減一半

2019-03-04 16:02

新雙龍景觀吊橋動工中 全國最長跨行人橋夏天可完工

2019-03-04 15:51

玉山星空音樂會生變 馬彼得：今年不玩了

2019-03-04 15:17

92歲阿嬤競技疊杯破世界紀錄 可惜遭判失格

2019-03-04 22:14

南美館獲3000萬畫作捐贈 他透漏捐贈原因

2019-03-04 15:48

西部復礦首起案例今二階環評 關西居民齊反對

2019-03-04 15:54

減煤拆機組電力缺口大？ 中市府：台中人用肺發電不公平

2019-03-04 16:41

明華園鐵粉從對岸追劇到台灣 佛大首場藝術季演出爆棚

2019-03-04 20:52

放棄辦台灣燈會 王惠美：時間太趕

2019-03-04 23:38

一次看完200多種蘭花新品種 買家心動了

2019-03-04 16:45

首度施政報告 王惠美：鐵路高架化爭取中央補助執行

2019-03-04 17:54

基隆這位市議員很會跑 曾是60公尺金牌選手

2019-03-05 10:44

財務長轉農夫7年圓夢 國產有機無花果生鮮上市

2019-03-05 09:52

雲林家扶發起捐豬興學 豬年開春就忙著「殺豬」助學

2019-03-04 17:55

車床技工拚到木材行老闆 他感恩一路有貴人相助

2019-03-05 10:07

淡水步道惡臭飄散 新北市議員會勘要清汙泥解決

2019-03-04 20:27

中火室內煤倉工程嚴重落後 中市府開罰30萬限期改善

2019-03-04 14:36

立院內政委員會考察竹縣 楊文科為三大開發案請命

2019-03-04 20:03

台中花博權利金爭議 中市府與AIPH達成共識

2019-03-04 19:38

別怕錯過台灣燈會 6款燈飾留在屏東

2019-03-04 14:06

三峽國光段社會住宅上梁 實品屋首次曝光

2019-03-04 14:57

打8折！一起到台南善化採草莓

2019-03-04 23:32

超可愛限定版小雞雨衣送你 雨天來基隆玩有驚喜

2019-03-05 13:36

人氣暴漲 潘孟安：回歸日常生活吧

2019-03-04 23:21

芭比娃娃60歲了 你知道她在泰山誕生嗎？

2019-03-05 12:33

寶山與竹科交界被丟廢電線 清潔隊：銅線已被拉出變賣

2019-03-05 12:12

老機車報廢不必跑監理所 執行署台北分署幫你辦

2019-03-05 11:22

淡海輕軌收費滿月 查票漏刷佔比低

2019-03-04 20:26

「五股－北門捷運站」跳蛙公車 今開通

2019-03-04 19:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top