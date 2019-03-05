成功特教80歲榕樹爺爺 獲最美校樹評審特別獎

2019-03-05 13:56 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市成功特殊教育學校有株80歲的「榕樹爺爺」，是原台鋁舊員工宿舍區拆遷時被留下，25年來默默伴著這群「慢飛天使」與社區居民，美麗的樹型尤其令人喜愛，當選2018年全國最美校樹，也是全國唯一獲「評審特別獎」殊榮。

老榕樹相當美麗漂亮，碩大的樹狀，就像一雙向上呵護著幼苗的雙手，滿布著密麻與層層相疊的氣根，散發著令人親切與慈祥的氛圍，成特的師生都叫它「榕樹爺爺」。

成特孩子們說在「榕樹爺爺」身旁上課、學習洗車，也將榕樹整理打掃的非常乾淨。學校每年都有編列預算，委外專業廠商進行保養，評估樹木生長、定期疏枝修剪，在細心照料下，榕樹爺爺的主幹身體一直保持良好與無病蟲害。師生希望榕樹爺爺能夠永遠長青健康，伴著更多特教孩子成長，成為孩子們的快樂記憶。

成特主任鄭坤益說，這棵樹有著一段「慢飛天使與老樹相遇」的溫暖故事。老榕樹生長所在位置在30年代是原台鋁舊員工宿舍區，與眷村相鄰，老一輩還記得居民都會在樹下聚會乘涼，小朋友嬉戲玩耍。80年代因房舍老舊陸續進行拆遷，遺留殘破屋瓦與荒地中孤立的老榕樹，當年民間護樹意識尚未抬頭，老榕樹命運岌岌可危。

鄭坤益說，成功特教學校在民國84年時，因社會觀念誤解及一般人對啟智學校刻板印象的影響，原學校預定地遭當地居民反對，未能順利設校。後來市府輾轉協助安排在當時還是荒地的前鎮區建隆里設校裡。「慢飛天使在逆境中與榕樹爺爺相遇，老榕樹被留下來了，從此陪伴慢飛天使一起學習。」