成功特教80歲榕樹爺爺 獲最美校樹評審特別獎
高雄市成功特殊教育學校有株80歲的「榕樹爺爺」，是原台鋁舊員工宿舍區拆遷時被留下，25年來默默伴著這群「慢飛天使」與社區居民，美麗的樹型尤其令人喜愛，當選2018年全國最美校樹，也是全國唯一獲「評審特別獎」殊榮。
老榕樹相當美麗漂亮，碩大的樹狀，就像一雙向上呵護著幼苗的雙手，滿布著密麻與層層相疊的氣根，散發著令人親切與慈祥的氛圍，成特的師生都叫它「榕樹爺爺」。
成特孩子們說在「榕樹爺爺」身旁上課、學習洗車，也將榕樹整理打掃的非常乾淨。學校每年都有編列預算，委外專業廠商進行保養，評估樹木生長、定期疏枝修剪，在細心照料下，榕樹爺爺的主幹身體一直保持良好與無病蟲害。師生希望榕樹爺爺能夠永遠長青健康，伴著更多特教孩子成長，成為孩子們的快樂記憶。
成特主任鄭坤益說，這棵樹有著一段「慢飛天使與老樹相遇」的溫暖故事。老榕樹生長所在位置在30年代是原台鋁舊員工宿舍區，與眷村相鄰，老一輩還記得居民都會在樹下聚會乘涼，小朋友嬉戲玩耍。80年代因房舍老舊陸續進行拆遷，遺留殘破屋瓦與荒地中孤立的老榕樹，當年民間護樹意識尚未抬頭，老榕樹命運岌岌可危。
鄭坤益說，成功特教學校在民國84年時，因社會觀念誤解及一般人對啟智學校刻板印象的影響，原學校預定地遭當地居民反對，未能順利設校。後來市府輾轉協助安排在當時還是荒地的前鎮區建隆里設校裡。「慢飛天使在逆境中與榕樹爺爺相遇，老榕樹被留下來了，從此陪伴慢飛天使一起學習。」
成功特殊教育學校參加福田樹木保育基金會辦理2018年「全國最美校樹」選拔活動，經過初審、現地複審與決審後，在眾多參賽學校中脫穎而出，最後僅留下6所學校的校樹獲獎，成功特教獲「評審特別獎」，是全國特殊學校中唯一獲獎的學校。
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