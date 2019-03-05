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最美燈會閉幕…大鵬灣賽道現況曝光 網憂後續整潔

2019-03-05 16:03聯合新聞網 綜合報導

屏東燈會上週甫風光閉幕成為新一代的台灣之光，剛進入清理階段第二天的今日便有人發文表示對後續的環境清潔感到擔憂。大鵬灣旁的國際賽車場因於燈會期間作為夜市擺攤的場地，目前跑道上仍留有大量的雜物、垃圾及油污。

燈會期間作為夜市場地的大鵬灣國際賽車場，目前跑道上仍堆滿雜物垃圾。圖擷自 ...
燈會期間作為夜市場地的大鵬灣國際賽車場，目前跑道上仍堆滿雜物垃圾。圖擷自 FB: Moto D_機夢緣
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《Moto D_機夢緣》在粉絲團寫下「創造美好的過程與燈會，打造知名國際事件是相當棒的事情，但後續的整潔與回復令人堪憂！」，PO出堆滿垃圾的賽道照片表示「你能想像騎士碾到蔥油餅雷殘、壓到臭豆腐甩尾…豬油飄移旋轉，你能想像那個畫面嗎！？」

有人表示「賽車場擺夜市很誇張」、「有哪一國家賽道拿來擺夜市的？」似乎對一開始的規畫就感到不以為然，「大鵬灣外圍那麼大，真的不懂為什麼要擺到賽道裡面」。對於事後的環境清潔則有網友樂觀反應「不用你煩腦吧，大鵬灣又不是沒有主管機關」，原PO也回應「只是想表達維護環境…也是需要好好想配套處理」，認為活動結束後事後不整理「例子很多」。

關於燈會撤場計畫，屏東縣政府交通旅遊處長黃國維表示預計一周內將大部分燈飾撤離，再陸續將鋪地木棧板拆卸，會以安全、清潔為原則儘速將大鵬灣還原。對於想赴該地旅遊的民眾，大鵬灣公司也提出本週六、日再進入大鵬灣旅遊的建議，預計最晚在本月底前將大鵬灣區完全整理好。

大鵬灣燈會

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