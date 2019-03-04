澎湖海上花火節不一樣 最夯無人機開幕展演

2019-03-04 21:38 中央社 澎湖縣4日電



澎湖縣政府今天表示，2019澎湖國際海上花火節很不一樣，除了有絢麗精彩的花火外，開幕當晚還將有台灣燈會最夯的無人機AI智慧3D燈光展演，花火與燈光讓世界最美麗海灣更加耀眼迷人。

澎湖縣政府旅遊處長陳美齡表示，今年的海上花火節，每天施放的花火全數採低碳環保的煙火，雖然施放時間每場次只有10分鐘，但由於煙火施放密度比往年集中，數量不比往年少，且因花火的緊湊，讓花火更加精彩、繽紛璀璨美麗。

今年的開幕秀當晚，除了精彩的花火外，旅遊處也融合科技及燈光藝術等創意元素，剛在屏東大鵬灣落幕的台灣燈會中最夯的「無人機AI智慧燈光展」，今年也可望在澎湖花火節的夜空中展演。

至於無人機所展演的3D圖樣，則列為最高機密，不排除是澎湖的英文Penghu或是雙心石滬等，則要留在開幕當晚讓民眾一起來驚艷。

2019澎湖國際海上花火節4月18至6月27日的每週一、四晚上在馬公觀音亭西瀛虹橋施放，並配合節慶連假期間，增加有5月12日母親節、6月8日端午連假等2場加場活動，共計22場次。

澎湖縣長賴峰偉表示，今年的澎湖國際海上花火節，源自於民國91年525的空難事件重創觀光產業，當年縣府與華航合辦「千萬風情在菊島」活動後，縣府自92年開始辦理「澎湖海上花火節」迄今，已邁入第17年，成為是澎湖觀光旅遊最具代表的活動品牌之一，期待今年澎湖國際海上花火節金字招牌再創光輝。