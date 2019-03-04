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知名藝術家蕭勤落腳高雄 作品於巴黎高雄雙城同步展出

2019-03-04 19:58聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

現年85歲的國際知名藝術家蕭勤，將成為繼常玉之後，第二位登上歐洲三大博物館、法國巴黎吉美博物館的東方藝術家，3月11日至6月3日以「禪的顏色...向蕭勤大師致敬」為主題，在巴黎、高雄推出「雙城展」，各同步展出51件及60件蕭勤半世紀以來的畫作與雕塑。

2015年和另一半落腳高雄長住的蕭勤，去年在高雄成立蕭勤國際文化藝術基金會，除將畢生作品進行有系統的整理、建檔，捐贈國際各大美術館，並設立創作獎，以高額獎金鼓勵年輕藝術家創作。蕭勤說，高雄給他的印象是陽光明媚、色彩豐富，他這幾年的創作就是想傳達一種住在高雄的愉悅，現在也將這種愉悅分享給天氣陰冷的巴黎。

蕭勤是「中國音樂之父」蕭友梅之子，但年幼時就失去雙親，1949年隨姑父一家人來台生活、求學，逐漸在藝術上嶄露天分，20歲就與其他藝術家共同成立東方畫會，成為台灣光復後第一個現代藝術組織，15年內與西班牙、義大利、西德、奧地利等10多個國際城市舉辦平行展覽，將許多台灣藝術家的作品推上國際。

蕭勤在1958年遷居米蘭後，還發起「Punto（點）龐圖國際藝術運動」，強調在藝術創作上捨棄本能肉慾表現，而著重思想探索及生命真諦的領悟，此次以「禪的顏色」為題，就是希望以壓克力顏料的豐富色彩闡明禪意，表達由內在發出的光與能量。

基金會執行長吳素琴表示，蕭勤老師因為喜歡高雄的氣候，2015年結束義大利畫室後返回台灣後，決定在高雄落地生根，他將在高雄生活經驗化為創作點滴，從米蘭帶回的三大批作品也沒回北京，而是留在高雄，基金會將持續系統性研究、整理蕭勤的作品及文獻資料，並分階段以各種方式轉往各國美術館。

現年85歲的國際知名藝術家蕭勤，將以「禪的顏色...向蕭勤大師致敬」為主題，在巴...
現年85歲的國際知名藝術家蕭勤，將以「禪的顏色...向蕭勤大師致敬」為主題，在巴黎、高雄同步展出上百件畫作與雕塑，他在創作中傳達出長住高雄的愉悅，也想分享給天氣陰冷的巴黎。記者蔡容喬／攝影
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現年85歲的國際知名藝術家蕭勤，將以「禪的顏色...向蕭勤大師致敬」為主題，在巴...
現年85歲的國際知名藝術家蕭勤，將以「禪的顏色...向蕭勤大師致敬」為主題，在巴黎、高雄同步展出上百件畫作與雕塑，他在創作中傳達出長住高雄的愉悅，也想分享給天氣陰冷的巴黎。記者蔡容喬／攝影
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藝術家義大利巴黎

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