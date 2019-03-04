杉林紀念館去年底剪綵「落成」 今改辦「揭牌」儀式

2019-03-04 19:03 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高市府在杉林區第四公墓改建「杉林生命紀念館」，去年新舊團隊交接前，市府民政局舉辦「落成」儀式，今天上午又舉辦地藏菩薩開光暨園區「揭牌」儀式，由民政局長曹桓榮率團隊見證佛教界長老替南無大願地藏王菩薩聖像開光，宣告今天起開放家屬入館看位。

「杉林生命紀念館」總經費1億1千萬元，新建納骨塔是地上3層的綠建築，全棟採節能環保設計，可放1萬5千個骨灰櫃位，內部設置佛道教櫃位，另有基督徒和天主教徒身後安息處，館外也有回教徒園區。

去年12月21日，市府民政局舉辦落成典禮，當時由副市長楊明州、杉林區長鍾炳光等市府團隊成員剪綵啟用，與地方人士一起見證杉林第四公墓由傳統墳墓區轉型現代化殯葬園區。

今天上午10點，民政局殯葬處舉辦「地藏菩薩開光暨園區揭牌儀式」，民政局長曹桓榮、市議員林義迪與杉林區長鍾炳光等人出席。中國佛教會副理事長心茂長老、大高雄佛教會悟豪長老率多位法師主持聖像開光儀式。