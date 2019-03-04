燈會才閉幕凌晨即撤燈 復原大鵬灣舊觀約花一周

2019-03-04 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



「辦燈精彩，撤燈也要完美」昨晚（3日）燈會結束後，大鵬灣主燈區今天（4日） 凌晨立即展開撤燈行動，屏東縣政府交通旅遊處長黃國維表示，將從密集度高的「競賽燈區」開始撤場，已有上百台貨車開始進行載運，預計一周內將大部分燈飾撤離，再陸續將鋪地木棧板拆卸，會以安全、清潔為原則，儘速將大鵬灣還原。

而大鵬灣公司表示，因目前撤燈作業進行中，現場車輛往來頻繁，燈飾拆卸宛如工地，雖園區內飯店仍持續營運，但建議民眾待部分燈區撤離後，約本週六、日再進入大鵬灣旅遊，不過徹燈作業浩大，預計最晚在本月底前，將大鵬灣區完全整理好。

2019台灣燈會已在昨日閉幕 ，然而，屏東縣府表示，主燈「巨鮪來富」、副燈「豐豬爺」、「點亮屏安恆春城門」、光耀三十燈區「生命之書」、海底世界燈區「珊瑚之心」及話題度超高的「海之女神」，將持續在原地展出。民眾若安排「屏東行」造訪大鵬灣，仍可欣賞燈會部分光彩。