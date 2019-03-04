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高雄缺水嚴重 水利會獅子頭圳灌區7日起供3停6輪灌

2019-03-04 17:05聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄地區從去年底就長期未降大雨，各河川川流量下降，致使以取用河水灌溉為主的高雄水利會轄內各灌區農田灌溉水源不足，其中以旗山最嚴重，缺水率達70%，高雄農田水利會2月23日成立旱災緊急應變小組，今天會長呂文豪召開108年一期作旱災緊急應變小組第一次工作會議，獅子頭圳灌區從3月7日起實施供3停6輪灌制，原是供6停3。

工作會議逐一檢討轄內各工作站加強灌溉管理及加強農民灌溉用水節省水宣導、輪灌等相關亢旱措施，目前曹公圳灌區自2月19日實施7日制輪灌、復興渠灌區實施供5停5輪灌制、獅子頭圳灌區預定自3月7日起實施供3停6輪灌制。

呂文豪要求各工作站成立緊急應變小組，算出各區域最低需水量，依照作物類別，透過灌溉用水調配達到用水最佳化，若遇水情繼續惡化下去，將啟動全區121口井地下水補注水源，及回歸水再利用，如果再缺水，最壞的打算就是公告休耕及各項補助，以因應後續旱象及可能發生更嚴重的缺水狀況，減低轄內灌區農作物損害。

呂文豪說，應變小組去年也成立過，透過修正今年抗旱計畫更為精進嚴峻，他希望最好應變措施都不要用到，亢旱計畫備而不用，期望天佑高雄，老天趕快下雨。

旗山缺水嚴重，旗山灌區獅子頭圳進水口已見河底。圖／高雄農田水利會提供
旗山缺水嚴重，旗山灌區獅子頭圳進水口已見河底。圖／高雄農田水利會提供
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高雄農田水利會會長呂文豪召開108年一期作旱災緊急應變小組第一次工作會議。圖／高...
高雄農田水利會會長呂文豪召開108年一期作旱災緊急應變小組第一次工作會議。圖／高雄農田水利會提供
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農田水利會抗旱農民

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