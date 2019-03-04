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一次看完200多種蘭花新品種 買家心動了

2019-03-04 16:45聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

蘭花新品種交易媒合發表會今起在屏東舉行4天，近百位農民推出200多種尚未上市的蘭花新品種，吸引國內外買家到屏東，包括韓國、印尼及中國大陸的買家都對台灣蘭花高度興趣，農糧署南區分署長姚志旺表示，蘭花一年產值高達57億元，南台灣更是蘭花培育的重鎮，希望透過平台交易，嘉惠更多農民。

台灣蘭花育種者協會理事長湯顯明表示，過去蘭花交易多半是由買家找企業接頭，缺乏人脈的小農很少被看見，去年起蘭花育種者協會開始推動交易媒合會，希望買家和農民可以在此面對面接觸，拓展蘭花交易。他還透露昨天就有買家下單了。

近年屏東縣政一直希望把紙漿廠倉庫區推廣為會展中心，除了去年首次在此舉行農產交易媒合外，這回又大力邀請蘭花新品種交易媒合到屏東舉行，一方面行銷屏東，一方面更希望促成南台灣蘭花完成更多的交易。

今起一連4天的媒合會總計有近百位農民在此展出200多種尚未上市的蘭花，包括嘉德麗雅蘭、蝴蝶蘭、拖鞋蘭等，其中黃色拖鞋蘭尤其吸睛，連屏東縣長潘孟安都覺得「黃色太稀奇」。

今年已有多位來自中國大陸廣東、雲南的買家到會場參觀，來自廣東的齊領峰表示，過去大陸消費者喜歡大花大紅的品種，近年中小型花、黃色或粉色系都受歡迎，這次希望可以找到適合大陸市場的品種。

農糧署南區分署長姚志旺表示，全台蘭花生產面積約1千公頃，年產值57億元，南台灣一直是育種的重鎮，尤其是蝴蝶蘭，業界比喻全世界３枝蘭花中就有１支來台灣，可見台灣蘭花舉足輕重的地位。

在屏東縣政府的主動邀請下，蘭花新品種交易媒合發表會今起在屏東舉行4天，吸引買家參...
在屏東縣政府的主動邀請下，蘭花新品種交易媒合發表會今起在屏東舉行4天，吸引買家參觀。記者翁禎霞／攝影
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蘭花新品種交易媒合發表會今起在屏東舉行4天，吸引買家參觀。記者翁禎霞／攝影
蘭花新品種交易媒合發表會今起在屏東舉行4天，吸引買家參觀。記者翁禎霞／攝影
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蘭花新品種交易媒合發表會今起在屏東舉行4天，吸引買家參觀。記者翁禎霞／攝影
蘭花新品種交易媒合發表會今起在屏東舉行4天，吸引買家參觀。記者翁禎霞／攝影
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圖為新品種的黃色拖鞋蘭。記者翁禎霞／攝影
圖為新品種的黃色拖鞋蘭。記者翁禎霞／攝影
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農民農糧署

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