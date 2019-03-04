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高雄觀光發大財 她玩四天後發現「進步空間」

2019-03-04 13:38聯合新聞網 綜合報導

高雄西子灣是熱門景點，每逢假日都會湧入不少遊客。圖／聯合報系資料庫
高雄西子灣是熱門景點，每逢假日都會湧入不少遊客。圖／聯合報系資料庫
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高雄市長韓國瑜主打「貨出得去，人進得來，高雄發大財」，選舉過後許多知名景點湧入人潮，像是旗津、瑞豐夜市更被擠得水洩不通。有名網友在臉書上發文，她表示與家人一家六口玩高雄，整體而言雖然公共建設富麗堂皇，但軟體、內涵仍有很大的進步空間。

原Po在臉書社團《韓國瑜後援會》發文，她在上個周末228連假，帶著一家六口到高雄旅遊，四天花費近12萬元。原Po表示，「高雄的公共建設富麗堂皇，但軟體、內涵確實還有很大進步空間」。

她舉例高雄景點西子灣人潮眾多，但公共廁所又小又髒，「老媽媽坐輪椅上殘障廁所，坐式馬桶骯髒又無蓋，83歲老人家很辛苦」，她認為殘障廁所應該要獨立出來並標示清楚。

另外，新景點岡山之眼也有類似問題，她解釋本來一行人想去岡山之眼，但不知道坐輪椅者是否適合前往，她上官網查詢並無相關問題，致電到相關單位也無人接，原Po表示「我們真心愛高雄，提升品質才是高雄拼觀光、經濟可長可久之路。」

而網友看完紛紛留言，「給市長團隊時間吧」、「剛上任還有許多政務要做」、「爛太久了需要一點時間改變」、「做這些前朝留下的爛攤，需要時間跟金錢的」、「欠了3000多億卻連公共廁所都沒改善，太諷刺了」、「感謝她提出具體的感受能讓新團隊更進步」。

網友分享自己去高雄玩所看到的缺點，盼市府團隊能早日改善。圖擷取自Facebo...
網友分享自己去高雄玩所看到的缺點，盼市府團隊能早日改善。圖擷取自Facebook
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韓國瑜岡山觀光

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