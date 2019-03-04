鐵路地下化後交通仍受阻 鳳山站周邊道路整頓

2019-03-04 12:33 中央社 高雄4日電



鳳山火車站。 聯合報系資料照／記者梁雅雯攝影 分享 facebook

高雄鐵路地下化已在去年底啟用，但是車站周邊交通仍然受阻，鐵道局今天會同市府等單位協調要先開通鳳山車站前約6米寬的機慢車道，預計4月初通行，其餘6條路盼年底前打通。

鐵路地下化後高雄市有多座橋梁要拆除，讓車流免於再行駛高架橋或地下道，鳳山區將拆除青年鋼便橋、自強陸橋及維新陸橋等，由於工程密集且周邊道路改善工程尚未完成，人車要繞道造成附近交通壅塞。

民進黨立委許智傑會同市議員邀鐵道局、地政局及養工處等單位協商，促加速鳳山車站前的道路貫穿，及周邊道路工程完善。

會勘地點在鳳山車站前，里民指出鐵路地下化已數月，但是鳳山車站周邊交通仍受阻，要求工程單位趕快打通，才能有效紓解交通；尤其希望曹公路拆除軌道後銜接文衡路的工程加速，以免車流繞道造成周邊交通打結。

鐵道局委託晶揚工程顧問公司副總經理黃怡智允諾會在4月初先開通曹公路、文衡路寬約6米的機車及行人道，至於全線寬20米的道路預計6月完成。

鳳山車站周邊共6條道路，含曹公路、和平路、站前路及中正路的拓寬，市府允加速推動，不過地政局指出部分路段上有4戶工程牴觸戶待協調解決，如果能順利拆遷，預計年底前可完成鳳山車站完善的交通動線。

高雄鐵路地下化後加速拆除沿線的橋隧工程，目前已進場施工的青海橋、自立陸橋、青年路鋼便橋等。