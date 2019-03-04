高雄市觀光局又出新招 旗津辦「滿月趴」

2019-03-04 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市準備辦旗津初夏的第一場派對，由觀光局、「旗津沙灘吧」及知名夜店「紅磚地窖」舉辦的「旗津滿月趴Cijin Full Moon Party」首度在高雄旗津登場。圖／高雄市觀光局提供 分享 facebook 旗津入晚後沙灘很美，高雄市準備辦旗津初夏的第一場派對，由觀光局、「旗津沙灘吧」及知名夜店「紅磚地窖」舉辦的「旗津滿月趴Cijin Full Moon Party」首度在高雄旗津登場，3月23日下午6點至凌晨1點舉行，除了提供限量網路搶先報名免費入場的優惠外，還邀請國內外知名DJ、專業舞者表演，免費開放1000名遊客入場。

高雄市觀光局長潘恒旭說，來高雄、迎初夏，旗津玩水戲沙、喝啤酒、吹海風、觀夕陽、看滿月可一次滿足！

潘恒旭表示，自從韓市長上任以來，高雄觀光一直是眾所矚目的亮點，旗津擁有豐富的自然景觀、美食、文史等觀光資源，尤其海島文化特別吸引國內外遊客到訪，市府積極的投入各項軟硬體建設，將旗津形塑為觀光大島。

潘說，「Full Moon Party」是國際知名的海邊派對活動，觀光局希望利用旗津天然的觀光特色，吸引國際遊客到高雄旅遊，讓遊客體驗不一樣的旗津海島風情。

潘恒旭說，「旗津滿月趴Cijin Full Moon Party」活動預計開放1000名遊客免費入場，現場提供限量免費酒水，歡迎全球各地的朋友蒞臨高雄旗津，享受充滿青春活力之海邊派對。想在高雄沙灘度過一場難忘的「旗津滿月趴」，可上報名系統或至「旗津沙灘吧」臉書粉絲團查詢。

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