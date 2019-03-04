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韓流後生意爆棚遭檢舉？郭家肉粽：8月起開發票

2019-03-04 11:05聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

郭家肉粽老闆郭明坤（右三）向觀局長潘恒旭（右二）介紹自家肉粽與碗粿。圖／高雄市觀...
郭家肉粽老闆郭明坤（右三）向觀局長潘恒旭（右二）介紹自家肉粽與碗粿。圖／高雄市觀光局提供
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高雄市鹽埕區「郭家肉粽」是老字號美食名店，原本生意就很好，最近因市長選舉挺陳其邁之說，成功炒熱話題，韓國瑜當選後就成為高雄市觀光局規畫的美食地圖之一，生意更爆棚，有民眾國稅局檢舉郭家肉粽生意那麼好，為何沒開發票，郭家肉粽老闆郭明坤說，會啦！今年8月起就會開發票，不過考慮到成本，屆時也會調高部分品項的價錢。

國稅局鹽埕區稽徵所主任董錦德說，其實早在一年半前，就有民眾向國稅局檢舉，郭家肉粽生意這麼好，怎麼都沒開發票，當時國稅局就在輔導業者要開發票，郭家當時是說，小本生意收錢和送餐點的位置太小，他要重新調整送餐的動線後，再辦理。

董主任說，外界都以為郭家肉粽是因「瑜邁選舉」事件，國稅局才有所行動，其實是誤解，早從一年半前國稅局就積極在輔導郭家開發票。

郭老闆說，當時是小本生意，但強調，都依規定國稅局規定每月營業額在20萬元以下核定申請，每三個月都有繳稅，並非沒有繳，也坦承要在8月開發票，屆時部分品項會漲價，被問到漲多少時？郭老闆說，還要在計算，但不可能說一粒肉粽漲2元或3元，如果這樣不好計算，萬一客人再買個13粒，店員不就得再按計算機，所以可能是漲5元，強調不是每樣都漲。

郭家肉粽在高雄市長選舉後，成功炒熱話題，原來韓國瑜粉絲訂了200顆肉粽慶祝韓國瑜當選，老闆郭明坤表示「生意歸生意，但我是挺其邁的」，結果遭韓粉在Google頁面狂洗1星評價。

陳其邁事後現身力挺，給老闆「愛的抱抱」，市府新聞局長王淺秋也曾去肉粽店關心，上月高雄市觀光局也在郭家肉粽店辦旗鼓鹽美食地圖品嘗會。

高雄市觀光局長潘恒旭得知郭家肉粽遭人檢舉後要開發票，他說，尊重店家的決定，不過也強調小本生意不必太計較。

國稅局鹽埕區稽徵所主任董錦德說，如8月起開發票，屆時就依每月發票的營業額收5%營業稅，大約每三個月繳稅1到2萬元。

粽子統一發票

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