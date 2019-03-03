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柱柱姐明天飛金門 為洪麗萍輔選拉抬選情

2019-03-03 21:53聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

228連假即將告一段落，各立委補選候選人也進行最後衝刺，希望爭得選民的認同，國民黨金門縣立委補選候選人洪麗萍也把握連假空檔，勤走基層，拜訪鄉親，用最誠摯的心跟民眾對話；而明日「柱柱姐」洪秀柱還會跨海來金門為洪麗萍輔選，希望協助將洪麗萍順利送進立法院。

前國民黨主席洪秀柱「柱柱姐」明天將蒞金為洪麗萍輔選，此行除了與金門的婦女團體交流聯誼外，也會到洪氏的大本營烈嶼地區的洪氏宗祠祭祖，並拜訪多位洪氏大老，預計下午4時會在金城市區掃街拜票，全力為洪麗萍拉抬選情。

而這次連假，洪麗萍行程幾乎滿檔，從2月27日晚上開始就有金城感恩請益座談會，3月3日下午3時在金沙鎮、當晚7點在金湖鎮也各有一場固本請益座談會；這四天裡，洪麗萍走遍金門大大小小的鄉鎮，所到之處，都受到民眾熱烈力挺，有民眾就說，洪麗萍就像是個鄰家的阿姨，對每個人都很真誠，噓寒問暖都是發自內心，完全沒有一般政治人物的距離感。

洪麗萍則表示，這次會投入立委補選，就是要完成未盡的職責，未來當選一定強力監督金門大橋如期完工，並依當前鄉親需求及社會變遷，研究修正離島建設條例，對於軍公教權益，洪麗萍更是立場堅定，也希望鄉親能夠繼續支持國民黨，唯有團結的泛藍，金門才不會讓民進黨漁翁得利。

228為期4天的年假，洪麗萍走遍金門大大小小的鄉鎮，所到之處，都受到民眾熱烈力挺...
228為期4天的年假，洪麗萍走遍金門大大小小的鄉鎮，所到之處，都受到民眾熱烈力挺。圖／洪麗萍競選總部提供
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「柱柱姐」洪秀柱明日跨海來金門為洪麗萍輔選，希望將洪麗萍順利送進立法院。圖／洪麗...
「柱柱姐」洪秀柱明日跨海來金門為洪麗萍輔選，希望將洪麗萍順利送進立法院。圖／洪麗萍競選總部提供
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金門大橋立委補選連假
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