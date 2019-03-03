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韓國瑜休養身體 佛光山祈福法會副市長代祈福

2019-03-03 17:34聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市副市長洪東煒今天下午代替高雄市長韓國瑜出席國際佛光會中華總會舉辦的2019「禪淨共修祈福法會」，他代表高雄市祝福70億全球蒼生、2300萬台灣同胞、278萬高雄市民，業病障消除、身心安康、諸事吉祥、平安快樂，也祈福韓國瑜身心健康，帶領市府團隊與全體市民。

韓國瑜自星馬返台原本周六及周日都安排行程，但都在前一天臨時宣布取消行程，希望能好好休息，明天上午將主持高雄市首度召開的兩岸小組會議。

洪東煒表示，華嚴經普賢行願品有談到修行精進的10種法門，即禮敬諸佛、稱讚如來、廣修供養、懺悔業障、隨喜功德、請轉法門、請佛住世、常隨佛學、恆順眾生、普皆迴向，希望大家共勉、加油。

他也引用金剛經說，「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」人生無常，盡心行善，利他布施，永發菩提心，上報四重恩，下濟三途苦。

國際佛光會在1991年成立至今已有28年，在2003年成為聯合國非政府組織NGO的會員國，28年來致力推動人間佛教不遺餘力，禪淨共修祈福法會自1993年舉辦至今已有26年，鼓勵大眾一起祈福，達到自心和悅、家庭和順、人我和敬、社會和諧、世界和平的五和世界。

高雄市副市長洪東煒今（中）日出席國際佛光會中華總會舉辦的2019「禪淨共修祈福法...
高雄市副市長洪東煒今（中）日出席國際佛光會中華總會舉辦的2019「禪淨共修祈福法會」。圖／高雄市政府提供
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國際佛光會中華總會舉辦的2019「禪淨共修祈福法會」今天下午在高雄巨蛋體育場登場...
國際佛光會中華總會舉辦的2019「禪淨共修祈福法會」今天下午在高雄巨蛋體育場登場。圖／高雄市政府提供
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高雄市副市長洪東煒今（前排左一）天代表市長韓國瑜出席國際佛光會中華總會舉辦的20...
高雄市副市長洪東煒今（前排左一）天代表市長韓國瑜出席國際佛光會中華總會舉辦的2019「禪淨共修祈福法會」。圖／高雄市政府提供
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韓國瑜高雄市佛教
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