韓國瑜休養身體 佛光山祈福法會副市長代祈福

2019-03-03 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市副市長洪東煒今天下午代替高雄市長韓國瑜出席國際佛光會中華總會舉辦的2019「禪淨共修祈福法會」，他代表高雄市祝福70億全球蒼生、2300萬台灣同胞、278萬高雄市民，業病障消除、身心安康、諸事吉祥、平安快樂，也祈福韓國瑜身心健康，帶領市府團隊與全體市民。

韓國瑜自星馬返台原本周六及周日都安排行程，但都在前一天臨時宣布取消行程，希望能好好休息，明天上午將主持高雄市首度召開的兩岸小組會議。

洪東煒表示，華嚴經普賢行願品有談到修行精進的10種法門，即禮敬諸佛、稱讚如來、廣修供養、懺悔業障、隨喜功德、請轉法門、請佛住世、常隨佛學、恆順眾生、普皆迴向，希望大家共勉、加油。

他也引用金剛經說，「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」人生無常，盡心行善，利他布施，永發菩提心，上報四重恩，下濟三途苦。