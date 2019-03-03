菊島防衛戰生存遊戲 槍林彈雨驚險過癮

2019-03-03 13:20 中央社 澎湖縣3日電



澎湖「菊島防衛戰」生存遊戲，今天在馬公興仁廢棄營區開打，200多位來自世界各地的愛好者衝鋒陷陣，在槍林彈雨和爆炸聲中，感受生存遊戲的驚險刺激，大呼過癮。

澎湖縣政府旅遊處長陳美齡與澎防部副主任蔡尚武等人，在生存遊戲玩家陪同下，搭乘機槍甲車進入戰區了解藍、紅2軍對戰情形。一位來自台北的玩家表示，6年前在澎湖和3年前在金門參加生存遊戲，都恰巧碰上現任旅遊處長陳美齡，盛讚澎湖是非常適合推廣生存遊戲的好地方。

來自台北有近20年參與生存遊戲的林姓玩家表示，只要有生存遊戲活動，都會暫停工作，與同好相約參與，澎湖廢棄營區和叢林多，非常適合發展生存遊戲活動，尤其在中國大陸目前禁上此一活動，因此香港地區的玩客就只有到世界各地開打，澎湖如果設置遊戲專區，定期舉辦生存遊戲，應該會吸引更多觀光遊客前來體驗，對推動國際軍事觀光旅遊發展，會有很大助力。

澎湖「菊島防衛戰」今天以「白沙救援行動」為主，來自全國各縣市與香港、日本、英國等地的玩家愛好者200多人分成藍、紅2軍進行對戰，包括來自日本的藝人瀨上剛也來參賽，2軍在廢棄營區與叢林內，衝鋒陷陣、槍林彈雨齊下，現場槍聲大作，宛如在演戰爭片一樣，格外驚險刺激。

生存遊戲玩家表示，今天在澎湖舉行的「菊島防衛戰」生存遊戲活動，所有參賽的子彈，是可以自然分解的環保BB彈，不會對環境造成影響，現場還提供有50機槍甲車，讓現場愛好的大小民眾實地體驗射擊BB彈連發，感受逼真的戰場氛圍，非常過癮有趣。