高雄「棗」到幸福 首度供應廈門鑫金鷺果蔬公司

2019-03-03 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜2月底赴新加坡與馬來西亞拼農產拓銷簽約，之前努力接洽的大陸地區訂單也持續進來訂購高雄蜜棗。高雄阿蓮區農會繼上月27日將7公噸的珍蜜棗銷往中國大陸，搶進大陸華東地區鮮丰水果集團通路後，今天再度將高品質高雄「珍蜜」蜜棗首度供應廈門鑫金鷺果蔬公司，500箱高雄珍蜜棗以及50箱芭樂共3.5公噸銷往大陸華南地區市場，為高雄水果外銷再下一城。

高雄蜜棗種植面積為全台第一，品種相當多，目前是晚生種高雄11號「珍蜜」的產期，特色的個頭大、皮薄脆綠、果肉雪白多汁又清甜，就算現在已經逐漸進入蜜棗的產季後期，優秀的口感與品質仍深受老饕喜愛。現在高雄阿蓮區農會外銷中國大陸及大社區農會銷往日本的，就是「珍蜜」。

今天採購3公噸高雄「珍蜜」蜜棗及0.5公噸芭樂的鑫金鷺果蔬公司，位在廈門的中埔水果批發市場，經營台灣水果進口，並在廈門台灣水果集散中心來供應大陸各地超市零售與批發通路。

高市府農業局吳芳銘局長表示，外銷貿易的技術極高，尤其新鮮蔬果不比一般貨品耐儲放，運輸的距離經常決定外銷的水果種類。

目前銷往大陸地區的農產品不論是走廈門、平潭或是泉州，從高雄港出發到對岸港口都可以在9至10小時抵達，對農產品的流通有莫大的助益。