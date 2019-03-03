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薑黃魅力無限 農村體驗加開場額滿

2019-03-03 10:38聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

春節假期後，高雄旗山南勝社區與中寮山上的農夫合作，推出一場以薑黃為主題的一日農夫體驗活動，帶著遊客們，掘薑黃、吃薑黃、學薑黃，當遊客們七手八腳的挖土採薑黃時，薑黃園主兼中寮社區的志工林建置給大家上了一堂寶貴的薑黃課。

他說，薑黃與生薑長得頗為相似，種植方式卻大不相同，種生薑需要覆蓋稻草，種薑黃不用，另外，生薑是一種很耗地力的植物，種生薑的地，需要隔3年才能再次種生薑，薑黃不用，只要土地肥分夠，就能續種，生薑不用等葉子乾枯就能採，薑黃必須等到出土的葉子，全都乾掉，才能收成，薑黃約要種植2年左右的時間才能收成，2年以上的薑黃素含量會比較多，更能豐富運用它的營養價值。

整天的行程下來，除了採薑黃，學薑黃外，也品嘗了社區專業廚師並身兼社區志工的張忠雄理事長，烹調的薑黃主題風味餐，香氣十足的餐點，自不在話下，尤其是每一道薑黃料理，都讓遊客食指大動。

另外，還安排手作「薑黃荔枝雪Q餅」，結合南勝社區在地盛產的荔枝，加入中寮山上的薑黃，研發出的特色小點心，邊學邊吃，動手玩創意的樂趣，充滿在此起彼落的笑聲中。

高雄市政府農業局科長方啟峰表示，旗山南勝社區及中寮社區，都是經過核定的農村再生社區，兩社區各有各的特色產業，像南勝社區主要以荔枝為大宗作物，每到荔枝盛產季節，遊客採果、荔枝香腸及荔枝醋等產品，俱是供不應求；而中寮社區最有名的是無絲薑，年產量可達60噸，當地居民在農忙時期，互助合作的無私精神，也傳為佳話，更為「無私薑」增添一份美名。

高雄一日農夫團隊還把中寮社區的採薑行程，帶到日本東京旅展，一位已在產經、朝日等新聞媒體，及FB、taipeinavi網路社群上觀察「高雄一日農夫」兩年多的稻永明子，在旅展看到後，立即線上報名，特地飛到高雄來體驗採薑遊程。

高雄旗山南勝社區與中寮山上的農夫合作，推出一場以薑黃為主題的一日農夫體驗活動，親...
高雄旗山南勝社區與中寮山上的農夫合作，推出一場以薑黃為主題的一日農夫體驗活動，親子都玩得很開心。圖／高雄市農業局提供
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薑黃必須等到出土的葉子，全都乾掉，才能收成。圖／高雄市農業局提供
薑黃必須等到出土的葉子，全都乾掉，才能收成。圖／高雄市農業局提供
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春節假期後，高雄旗山南勝社區與中寮山上的農夫合作，推出一場以薑黃為主題的一日農夫...
春節假期後，高雄旗山南勝社區與中寮山上的農夫合作，推出一場以薑黃為主題的一日農夫體驗活動。圖／高雄市農業局提供
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許多小朋友第一次看到薑黃，都以為是生薑。圖／高雄市農業局提供
許多小朋友第一次看到薑黃，都以為是生薑。圖／高雄市農業局提供
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旅展農村再生
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