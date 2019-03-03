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愛河鐵人三項挑戰自我 600選手「跳愛河」不猶豫

2019-03-03 08:48聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

愛河國際鐵人三項賽事3日在愛河畔登場，共有600名選手下水，比賽開始後19分09...
愛河國際鐵人三項賽事3日在愛河畔登場，共有600名選手下水，比賽開始後19分09秒已有選手游上岸。記者蔡容喬／攝影
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高雄市觀光局日前舉辦情人節活動，號召情侶「跳愛河」引發負面聯想，不過，今天清晨「愛河國際鐵人三項」在愛河畔照常登場，600名選手在同時間撲通撲通跳下河，展開1500公尺的游泳、40公里自由車及路跑3.3公里的耐力賽挑戰自我。主辦單位表示，愛河國際鐵人三項賽事舉辦13年之久，已是高雄每年固定在愛河舉辦的兩大賽事之一。

高雄市運動發展局代理局長周明鎮說，「2019第13屆維士比盃愛河國際鐵人三項」是全亞洲唯一在都會區舉辦的城市鐵人三項，已有13年歷史，每年有許多國外選手參加，這代表愛河水質已有明顯改善，才會有數百到上千位選手持續報名參加。比賽開始19分零9秒，就有第一位選手游上岸挑戰下一關。

體育會鐵人三項委員會主委姜寄生說，今年報名選手人數600人，最年長約70歲，最年輕選手為18歲，比往年動輒上千名選手少了許多，這可能與高雄體育賽事多，導致選手選擇性參賽有關，不過協會重視比賽品質，為提升選手比賽安全性，今年不但改變游泳路線，也由海軍陸戰隊協助水上戒護，並在每位選手身上裝置晶片掌握行蹤。

姜寄生表示，選手從中都橋側出發後，須游過七賢橋到中正橋折返；接著騎車繞行中都溼地周邊，沿同盟路、建國橋、美都路、河西路等路段6圈；最後從建國橋至高雄橋（五福橋）的愛河周邊自行車道逆向路跑繞行3圈。

今年參賽選手包含第3度參賽的日本國家代表選手竹內鐵平，高雄市全運會鐵人三項代表選拔選手蔡曜宇、林威志、朱鴻君、呂揚民、李典陽、陳政豪、小鐵人出身的「往前游」王千由、2018雅加達亞運國手張綺文與郭家齊、2015年高雄愛河國際鐵人三項女總排名第一的黃于嫣等。

此外，今年報名參加接力賽的60隊伍中，有10隊是特教生，在扶輪社自行車隊員及高雄鐵人成員協助下，共同完成3項運動接力。

愛河國際鐵人三項競賽3日清晨登場，600名選手在晨曦中跳入愛河，展開1500公尺...
愛河國際鐵人三項競賽3日清晨登場，600名選手在晨曦中跳入愛河，展開1500公尺游泳、40公里自由車及3.3公里路跑耐力賽。記者蔡容喬／攝影
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挑戰愛河國際鐵人三項的選手完成第一關游泳挑戰，趕緊跳上車子展開下一關的自由車挑戰...
挑戰愛河國際鐵人三項的選手完成第一關游泳挑戰，趕緊跳上車子展開下一關的自由車挑戰。記者蔡容喬／攝影
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挑戰愛河國際鐵人三項的選手完成第一關游泳挑戰，趕緊跳上車子展開下一關的自由車挑戰...
挑戰愛河國際鐵人三項的選手完成第一關游泳挑戰，趕緊跳上車子展開下一關的自由車挑戰。記者蔡容喬／攝影
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