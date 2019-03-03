台灣燈會在屏東 觀光局建議這樣玩

2019-03-03 04:30 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



今年台灣燈會在屏東，三大燈區分布在屏東、東港、大鵬灣，從2月19日到3月3日共有13天，今天是最後一天。不少中部以北民眾難得到屏東觀賞燈會，交通部觀光局特別推薦冬季旅遊線，若搭乘高鐵到左營站，如果有時間，不妨安排三天兩夜或兩天一夜行程，從高雄將可一路玩到屏東。

今年台灣燈會在屏東，主燈區位於東港大鵬灣，最近的台鐵車站也在數公里之外，加上周邊缺乏停車腹地，讓交通成了最大挑戰。不過搭乘公共運輸轉乘便利，若搭乘高鐵到左營站，中部以北民眾可搭乘高鐵轉乘台鐵至潮州站；台東、枋寮以南民眾則是搭乘至台鐵林邊站，除有免費接駁車搭乘，身障者也能搭乘免費復康巴士或無障礙接駁車。

觀光局副局長陳淑慧表示，冬天的南台灣本來就有許多不錯的景點，比如紫斑蝶、溫泉季、客家文化或原住民文化等，今年搭配13天的燈會，觀光局也特別串連台南、高雄、屏東景點，讓旅客可多做停留。

高雄除了位於高雄港二號碼頭的棧貳庫、衛武營國家藝術文化中心，冬季正是茂林國家風景區賞蝶季，每年冬季成千上萬的紫斑蝶遠渡重洋，到此地棲息，在高高低低的山谷中穿梭，茂管處每年12月至隔年3月假日每日受理網路預約賞蝶的遊客。

屏東也不妨可到瑪家鄉「禮納里」，禮納里有「台灣的普羅旺斯」之稱，但在地人文風情與歷史面貌，卻絕對不是普羅旺斯可以比擬。歷經八八風災無情摧殘，如今重生的禮納里，無論品嘗小米甜甜圈、風味餐或手作體驗，都值得待上一整天。