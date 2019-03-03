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陳致中未嚴批韓國瑜星馬行是放水？扁：等議會開會算帳

2019-03-03 00:04聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市韓國瑜出訪馬來西亞和新加坡，部分行程「被」取消，前總統陳水扁的兒子、高雄市議員陳致中2月26日在臉書PO文強調大家拚外交要一致對外，引來挺綠者批評。陳水扁今天在臉書表達對此事的看法，認為陳致中是議員，韓國瑜到星馬拚經濟，如果有什麼差池，等回國、議會開會時要算帳才來算帳、要質詢才來質詢。

陳致中二月二十六日臉書貼文「台灣外交處境特殊，推動城市外交是國家外交的重要一環，中國打壓是不分藍綠白的，柯韓兩位市長被放鳥沒有什麼好丟臉，有人嘲笑質疑沒必要，大家都可能會遇到，連民間都被打壓，所以台灣拚外交要各黨派互相支持、所有人ㄧ致對外！」

陳水扁說，陳致中是高雄市議員，對市長的施政強又有力的監督和制衡，絕對是民主常態，即使民代對行政首長特別對不喜歡、很討厭，但在行政系統，行政首長總是我們的大家長，一定的尊敬是要有的；做為民代，批評、監督、提出要求等等，沒有人說這樣有什麼不對，但是也不能為反對而反對，或者不喜歡的市長不管做什麼事，即使做對，也變為不對。

扁說，韓國瑜到馬來西亞、新加坡訪問拚經濟，行銷水果，有的人認為陳致中不但沒有和大家一樣針對訂單契約有什麼問題來批判，甚至說有人嘲笑質疑沒必要，即罵陳致中怎麼可以放水、可以不監督？怎麼可以開始軟腳軟手？是不是有什麼企圖？有的人還說陳致中和陳水扁一定評估韓國瑜在2020年一當選總統，「肖想」韓國瑜當選之後能特赦阿扁，所以現在就開始舖路，對著韓國瑜在海外所做的事不敢嚴厲批判。

「我覺得這樣想像力未免太豐富！」 扁說，2020年韓國瑜會不會選，沒有人知道；即使選，會不會當選，也沒有人說得出來；同樣的道理，說扁能不能得到特赦，去想到2020年以後台灣的總統是誰，支持這個人或對這個人示好，就能得到特赦的好處，「我相信我們的頭腦也沒有那麼好，也沒有那麼複雜。」

扁認為現距2020年還有近一年的時間，千變萬化，沒有人敢說現在贏，能不能贏到投票那一天，現在輸就永遠爬不起來，他過去經驗，沒有到最後的票開出來，都不算數。

他表示，對於國防外交，我們絕對有共同的語言，不分藍綠，不分朝野，為了爭取外交的利益和國防的利益，我們一定有相同的語言，要共同合作，即使有困難壓力也要向此目標邁進。陳致中認為韓國瑜在國外拚經濟，有什麼差池的話，等回國後議會開會時要算帳才來算帳，要質詢才來質詢。

陳水扁臉書強調陳致中對韓國瑜的監督不會放水。圖／翻攝臉書YonGe Chen
陳水扁臉書強調陳致中對韓國瑜的監督不會放水。圖／翻攝臉書YonGe Chen
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韓國瑜陳致中陳水扁
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