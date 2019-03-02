怎麼請到intel無人機秀 潘孟安揭「美夢成真」祕辛

2019-03-02 20:39 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



今年台灣燈會打造陸海空3D視覺饗宴，其中intel無人機燈光展演最受矚目，全台為之瘋狂，基於雙方簽署保密條款，縣府尊重intel，始終沒有對外透露太多，在燈會結束倒數之際 潘孟安接見感謝intel團隊，才首次公開幕後祕辛。潘孟安說，2018年韓國平昌冬季奧運演出奧運五環，他直呼「太厲害」，當時許下能邀請到台灣燈會演出心願，去年4月開始與intel公司接洽，但沒有十足把握，沒想到美夢成真。

潘孟安說，最初縣府透過電子郵件往返，因intel公司對活動接演評估嚴謹，包括活動計畫內容、台灣燈會是否具國際性等都要審慎評估，為展現最大誠意，縣府團隊甚至直飛新加坡與Intel Technology分部提案說明，讓intel公司對縣府的積極度、行動力印象深刻。

他說，intel公司評估期非常長，期間一度沒有下文，縣府沒把握是否能夠成功，再請美國在台協會幫忙溝通、敲邊鼓，直到去年12月intel公司派員來台場勘，才露出曙光；但大鵬灣靠海，無人機必須克服風力、濕度、亮度、訊號源等問題，其實並不簡單，最後評估可行，才讓縣府放下懸心的大石頭。

之後雙方進行展演圖案模擬討論，除了intel主動提出「TAIWAN」、潘孟安希望「屏東」能夠放入外，縣府請intel公司先從網路上搜尋對屏東的印象，曾提出獨木舟、恆春城門、水果、綠蠵龜、台灣地形等圖樣，但模擬效果辨識度不足而放棄； 後來intel看到主燈「巨鮪來富」，決定設計黑鮪魚，帆船是屏東推廣的海洋運動，鵝鑾鼻燈塔有照耀屏東的寓意，加上福安宮、華南銀行贊助單位的Q版土地公和華南銀行100週年慶圖樣，台灣首次的無人機展演總算定案。

intel團隊共8人在試營運前1周抵達屏東，所有機具全部從美國空運來台，每晚深夜無人機在大鵬灣域低調進行試飛測試，試營運期間被不少民眾目擊，一度誤以為是「UFO降臨」；此次展演在台灣燈會總共演出7場，前後停留超過3周，也是該公司目前在海外展演最久、場次最多的一次，intel團隊表示，台灣燈會會場有廣大的海域，搭配著令人驚嘆的主燈及夕陽美景，讓整體演出更有畫面。