莫拉克風災10周年 高史博推「展高雄：迴山歸鄉-六龜與杉林」特展
高雄市立歷史博物館舉辦「展高雄：迴山歸鄉-六龜與杉林」特展，適逢莫拉克風災10周年，特別以重災區六龜與重建家園基地的杉林兩區作為展覽主題，帶觀眾從自然環境、人文歷史、生活生產與莫拉克風災重建創生等面向，感受當地人與自然的和諧美好及逆境重生的力量。展期到10月31日。
高雄市文化局副局長林尚瑛表示，這次展高雄特展為莫拉克風災後十周年，高史博賣店特設立「在地專區」展現創生力量，也同步推出《手繪記憶：六龜林業老建築故事集》，並於特展期間規劃小旅行的體驗，帶大家進入六龜與杉林。
展名「迴山歸鄉」，有六龜與杉林地理環境山林環繞的意象，以及重返山林回鄉重建的意涵。展區分為「山中取景‧人與自然的和諧」、「翻山越嶺‧族群的遷徙」、「物產豐饒‧山林中的產物」、「面對逆境‧山邊的彩虹」四大主題，從自然環境延伸到人文地景、族群的遷徙與文化傳承、取自山林與土地的地方產業，至風災後居民的奮鬥與努力。
高史博表示，展示以多張六龜與杉林的過往珍貴影像，借古說今展現當時的歷史紋理，首度亮相日治時期交易所「洪稇源」商號的名片及商標。除此，這次展覽特與多個莫拉克風災努力至今的組織團體合作，包括高雄市杉林區日光小林社區發展協會、高雄市築夢新故鄉文化產業發展協會、有限責任高雄市杉林大愛縫紉生產合作社、伊特鳸工作室、日部落原住民文創藝術工坊、八八腳落文化種子協會、高雄市寶來人文協會等。也介紹多位六龜與杉林的返鄉青年，集結大家豐富的創作及影像展示，呈現出莫拉克風災後10年當地居民不斷努力的成果，並與地方組織合作設立特展期間販售專區，讓民眾可以在看展結束後購買商品回饋支持在地，展現農村創生的力量。
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