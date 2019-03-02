莫拉克風災10周年 高史博推「展高雄：迴山歸鄉-六龜與杉林」特展

2019-03-02 20:11 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市立歷史博物館舉辦「展高雄：迴山歸鄉-六龜與杉林」特展，適逢莫拉克風災10周年，特別以重災區六龜與重建家園基地的杉林兩區作為展覽主題，帶觀眾從自然環境、人文歷史、生活生產與莫拉克風災重建創生等面向，感受當地人與自然的和諧美好及逆境重生的力量。展期到10月31日。

高雄市文化局副局長林尚瑛表示，這次展高雄特展為莫拉克風災後十周年，高史博賣店特設立「在地專區」展現創生力量，也同步推出《手繪記憶：六龜林業老建築故事集》，並於特展期間規劃小旅行的體驗，帶大家進入六龜與杉林。

展名「迴山歸鄉」，有六龜與杉林地理環境山林環繞的意象，以及重返山林回鄉重建的意涵。展區分為「山中取景‧人與自然的和諧」、「翻山越嶺‧族群的遷徙」、「物產豐饒‧山林中的產物」、「面對逆境‧山邊的彩虹」四大主題，從自然環境延伸到人文地景、族群的遷徙與文化傳承、取自山林與土地的地方產業，至風災後居民的奮鬥與努力。