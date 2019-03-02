蚵仔寮庶民繪本《仙化伯的烏金人生》 重現捕烏歲月
高雄市文化局出版蚵仔寮庶民繪本《仙化伯的烏金人生》，以時下最受關注的職人與台文書寫方式呈現，圖文並茂，是了解台灣早期漁村生活的最佳入門書籍。
高雄市文化局為留存在地捕烏魚文化的紀錄，邀請作家鄭順聰、插畫家林建志攜手完成繪本《仙化伯的烏金人生》。代理局長王文翠指出，這部作品以仙化伯為主角，重現他記憶中的蚵仔寮漁村生活與失傳的捕烏魚藏仔寮情景，隨書並附赤崁、蚵仔寮景點介紹，邀請讀者跟著故事遊高雄，體驗大高雄豐沛的人文力量。
《仙化伯的烏金人生》是作家鄭順聰的第九本書。插畫家林建志以現代手法延伸對照仙化伯當年生活景況的畫作，圖像躍然生動，從繪本中可以閱讀到60年前漁民海上生活以及藏仔寮抓烏魚的情形，同時還能瀏覽早期赤崁海岸、防空洞、漁友補破網、種菜、打陀螺、洗衣、牽罟撈魚苗等圖像。
書中主角「仙化伯」，本名尤辰允，1935年生於高雄梓官區赤崁一帶。幼時就讀蚵仔寮公學校，12歲起和兄長出海捕魚，參與藏仔寮的捕烏魚行列。這段過程深深烙印於他的腦海，成為藏仔寮歷史的絕佳見證，也為蚵寮漁村留下無可替代的捕烏文化圖像資產。
書中並附有小地圖，讀者可以跟著仙化伯的腳蹤，循著光明路走到「蚵仔寮觀光漁市場」、「意滿漁」，欣賞魚市的囂鬧以及繽紛的日落，還有新近整修的古厝「離岸堤人文聚落」，內有民宿、小學堂、烘培坊的新人文聚落。沿著海墘仔還可以往援中港生態濕地公園，欣賞紅樹林觀察濕地的生態，完成一段有呷、擱有掠、又有文化底蘊的海邊遊玩路線。《仙化伯的烏金人生》在各連鎖書店及網路書店均可訂購。
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