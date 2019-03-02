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影／長知識了！全世界只有台灣生產愛玉 竟是因為牠

2019-03-02 19:14聯合報 記者王昭月╱即時報導

愛玉入口滑嫩、清涼美味，殊不知台灣其實是世界唯一的產地。目前高雄六龜區即引進苗栗農改場研發的「苗栗1號」愛玉子全力種植推廣，農友吳清波表示，愛玉子仰賴授粉的愛玉小蜂，對環境的要求比人類更嚴苛，因此愛玉產業愈興盛，就代表環境更優化，生態變好，會成為台灣重要的價值。

愛玉子是台灣特有植物之一，過去多產在中央山脈800到1800公尺的中低海拔山區，農友需爬樹冒險採收，現在經由農業改良場研發，已改為人工栽培，產區分布在南投、嘉義、台東等地，其中高雄六龜及桃源區選用苗栗農改場去年上市的「苗栗1號」愛玉子廣為栽培。

六龜區農友吳清波說，苗栗1號愛玉子是適合平地有機種植的優良品系，果膠含量比阿里山品系多了43%。愛玉子的生態獨特，它的公果需仰賴距今有1億年歷史的膜赤目愛玉小蜂授粉。而愛玉小蜂對環境極為敏感，一點點蚊香或菸味就足以致命，且飛越台灣海峽中線便無法生存，堪稱是「尚愛台灣」的昆蟲，也因此造就台灣成為愛玉子唯一的產地。

吳清波先前是販賣農藥的藥商，退休後接下家族農地從事農耕，才發現台灣的生態已被嚴重殘害，於是帶著贖罪的心情種植有機愛玉，希望逐步扭轉環境劣勢，他利用2公頃左右的農地闢成愛玉園，全力栽培苗栗1號愛玉子，平日也開放農園，結合導覽解說闢成休憩據點，經由洗愛玉等體驗活動，行銷愛玉產業並推廣食農教育。

「我的心願，是把整個荖濃溪流域都變成愛玉村」吳清波說，未來取得苗栗1號種苗權後，他會在六龜及桃源等地全力協助技轉，愛玉子種得愈多，代表水質等生態環境變得更好，相信這會是對環境 最好的回饋。

吳清波的愛玉園結合生態解說，發展成六龜地區的創生經濟。圖／吳清波提供
吳清波的愛玉園結合生態解說，發展成六龜地區的創生經濟。圖／吳清波提供
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需透過愛玉小蜂授粉的愛玉，是台灣特有的植物物。記者王昭月／攝影
需透過愛玉小蜂授粉的愛玉，是台灣特有的植物物。記者王昭月／攝影
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愛玉入口滑嫰，清涼美味，但很多人不知道，全世界僅有台灣有產愛玉子。圖／吳清波提供
愛玉入口滑嫰，清涼美味，但很多人不知道，全世界僅有台灣有產愛玉子。圖／吳清波提供
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吳清波先前是賣農藥的藥商，現在是高雄六龜區全力推廣愛玉產業及維護生態的環保尖兵。...
吳清波先前是賣農藥的藥商，現在是高雄六龜區全力推廣愛玉產業及維護生態的環保尖兵。記者王昭月／攝影
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六龜農改場
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