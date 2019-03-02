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大膽島開放觀光 遊客最愛心戰牆

2019-03-02 18:36中央社 金門縣2日電

有「離島中的離島」之稱的金門大膽島，3月1日正式對外開放。聯合報系資料照片／記者...
有「離島中的離島」之稱的金門大膽島，3月1日正式對外開放。聯合報系資料照片／記者蔡家蓁攝影
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「前線中的前線」大膽島昨天正式開放觀光，2天來共有234名遊客登島。人氣最高的景點，首推「三民主義統一中國」心戰牆；文創商品中，神泉茶坊茶壼及茶杯備受青睞。

金門縣政府歷經多年規劃籌備，終於在1日開放大膽島觀光。受到軍用碼頭及潮汐限制，每天最多只受理150名遊客登島。昨天首發團132人、今天102人完成遊程，其中，台灣遊客及金門本地民眾都有。

兩天來，不少金門退伍老兵攜家帶眷登島旅遊，其中有位曾在大膽島上兵器連服役的老兵，舊地重遊時，十分激動。

此外，也有年輕女孩呼朋引伴前往探尋秘境；還有一對外籍夫婦在規劃金門之行時得知大膽島開放，幸運登島，直說來到「離島中的離島」很新鮮；在金門國小教授美語的外師，也把握連假機會登島一遊。

41年前在大膽島擔任攝影官的蔡榮豐在島上拍攝首發團紀錄片，想為大膽島留下歷史紀錄。他說，很多遊客一下船就嚷著快走快走，想趕快去看「三民主義統一中國」心戰牆，充分感受到旅客對大膽島遊程的殷切期待，迫不及待要對這個神秘島一探究竟。

金門縣領團解說員協會成員陳冠雄指出，許多中國大陸民眾得花上人民幣200元搭船，才能從金廈海域遠觀「三民主義統一中國」心戰牆。旅客一聽他說「每拍一張照片就現賺新台幣1000元」，紛紛搶拍心戰牆。整個行程下來，遊客在心戰牆駐足的時間最長。

除了心戰牆，解說員楊志偉表示，北山國旗台是大膽島制高點，視野絕佳，許多民眾在這裡可以遠眺二、三、四膽島。蔡榮豐說，許多遊客興致高昂，體力超乎預期，三兩下就登頂。

此外，大二膽戰役紀念碑前的戰車，也吸引不少小朋友搶著合影。

金門縣政府觀光處指出，大膽島首2日營運狀況良好，登島遊客234人，觀光船各開航3航次。第一天票券收入新台幣16萬500元、文創品收入3萬9720元，合計20萬220元。

觀光處處長丁健剛表示，未來將會推出「一日島主房」、「老兵探險團」、「前進大膽島」等相關系列活動，讓大膽遊程更客製化、更多元精彩。

迎接大膽島觀光，金門縣政府同時推出多項大膽島獨家限定文創商品，包括存錢筒、帽子、神泉茶壺、杯盤組、紀念酒等；其中，神泉茶壺及杯盤組最受首發團歡迎，不少遊客爭相採購。

面積只有0.79平方公里的大膽島，距金門本島12.8公里、離廈門島4.4公里，由南北兩個高地組成。登島旅遊套票全票票價1500元，金門籍民眾收費750元。

旅客在金門縣烈嶼鄉九宮碼頭報到登船，到達大膽島碼頭後，先到遊客服務中心欣賞影片，之後走訪播音站、明威公園、茜露墓園；再搭乘電瓶車，沿生明路前進南山，參觀神雞墓、北安寺、北山靶場、心戰牆、北05據點觀測所、石碑群，再來到北山絕壁的大二膽戰役紀念碑，隨後在神泉茶坊小憩，吃炒泡麵或品嚐神泉蛋糕，再沿生明路回到遊客服務中心採購，全程約4小時。

縣政府表示，除中國大陸及香港、澳門人士不接受申請外，其餘中華民國國民及外國籍人士都可登島，計畫登島的遊客最遲應於登島前10天完成登島申請作業。

大膽島金門碼頭
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