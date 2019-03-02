新銳設計師周裕穎返鄉談時尚 重機女車友捧場成嬌點

2019-03-02 18:18 中央社 高雄2日電



新銳設計師周裕穎設計的故宮文物元素服飾擠身紐約時裝週舞台，讓世界看見台灣，他今天回高雄家鄉向重機車友分享時尚概念，一群捧場女車友現身說法也成為全場「嬌點」。

周裕穎是高雄囡仔，高雄市道明中學畢業考上輔仁大學織品系，大學畢業後，曾到義大利米蘭留學專攻服裝設計，學成歸國後自創品牌，連續2年拿下台北市政府主辦的「台北好時尚」冠軍，也曾帶著自己品牌前進紐約時裝週，驚豔時尚圈。

周裕穎擅長以東方元素結合西方手法為設計主軸，除以畫家及書法家書法作品為設計靈感，也曾融入故宮博物院「翠玉白菜」等國寶元素設計服裝，躍上紐約時尚週國際舞台。

周裕穎下午應邀到高雄一家重機旗鑑店演講，他表示，重機車友打扮無論男女總給人陽剛的刻板印象，其實重機車友打扮也可以很時尚，時尚並非要盲目追求流行，而必須是能表現性格並貼近生活的。

他認為，讓自己穿得舒適、自在是追求時尚的首要條件，即使外觀很流行好看的服裝，讓自己穿起來不舒服不自在，無法表現出自己的性格及自信，甭談時尚。

一般人都忽視藏在衣服的細節，包括質料、配色、線條等，這些也是時尚穿搭的重要元素，自己穿起來舒適並覺得順眼，性格也會隨之而生。因此時尚是非常客製化的，且因人而異。

南台灣女重機車隊「女十字軍」隊長楊雅惠下午率隊友盛裝到場聆聽，她表示，這場講座讓她及隊員獲益良多，讓她們今後打扮能有更多靈感及選項，有助增添重機車友活動的「風景」。52歲的楊雅惠50歲才學騎重機，曾與其他車隊車友完成連續27小時、環島加中橫等地1200公里壯舉。

楊雅惠表示，她們這支女車友隊成員原都是「後座幫」的辣媽，夫唱婦隨搭夫婿的重機出遊，後來走出來自己騎重機，眼界大開覺得很值得。

她指出，由於女車友的孩子都已長大沒有後顧之憂，讓她們可以全力出來聚會、練車並練體力；她們的車隊也會接活動，最近也在藝人白冰冰「來去高雄」的MV入鏡。