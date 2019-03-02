偏頗介紹228？高雄市歷史博物館：致歉並將志工調離

2019-03-02 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



今年二二八紀念日，高雄市二二八罹難者家屬在高雄市歷史博物館對面的紀念碑前獻花。圖／報系資料照 分享 facebook 高雄市歷史博物館舉辦「二二八‧0306」常設展，網友在PTT八卦版爆料，指228當天參觀時，志工導覽時言詞偏頗，說「台灣當時太多匪諜，老蔣不得不鎮壓、也是不得已啊」等，令人錯愕。高史博今天為此致歉，將志工調離展場職位，導覽應以展場陳設，輔以歷史事實，不宜有個人意見參雜其中。

高史博原為日據時期高雄市役所，戰後改為高雄市政府，是228事件在高雄的重要歷史現場之一。1947年3月6日，政府軍隊武力鎮壓的第一聲槍響便是在此響起。101年館方於是在此歷史現場策劃常設展，重現228事件在高雄的歷史情境。

當天參觀的網友不滿志工的解說內容，說群眾都很盲目，「給你一個機會打警察，你想不想打？連我都想打啦！」、「所以高知識份子，都不參加群眾運動的」。還說最後搞得老蔣不得不鎮壓，因為台灣當時太多匪諜，也是不得已啦！

網友認為，志工以「不得已的鎮壓」來淡化並合理化屠殺行為，毫無專業可言，更摻雜一堆無憑無據的主觀意見，宣揚他對台灣民主的批評。高史博現址就是當年鎮壓的地點之一，這名志工的言語，簡直就是在褻瀆這些死者，所以也要將此事向高史博反映。