親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
228連假哪裡玩
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

廚餘桶棄嬰案 星國女黑歷史曝光

2019年6大熱門工作 你選對了嗎？

古寧頭李媽媽出手 防空洞果腹麵茶再飄香

2019-03-02 14:43中央社 金門縣2日電

62歲的金門縣古寧頭李媽媽、陳換治女士炒麵茶炒了半世紀，早年供家人躲防空洞時充饑；如今她在自家旁搭蓋小舖賣起老麵茶，舊雨新知聞香而來，一起回憶共享這個古早好滋味。

今天是陳換治62歲生日，擁有3名兒女的她表示，孩子都已成家立業，不需再為家計操煩，開設這間小舖純粹是興趣，想與大家分享麵茶的好滋味，打發時間之餘，還可結交朋友。

陳換治兒時就跟著阿嬤學炒麵茶，11歲時媽媽過世，炒麵茶的責任就落在她身上。小小年紀的她，瘦小的身軀搆不到大灶，得爬上灶台跪著炒。她說：「如果不炒，在防空洞裏要吃什麼？」

原來，在兩岸對峙「單打、雙不打」的年代，每逢單日砲彈就呼嘯而來，老百姓躲防空洞有時一躲就是一天一夜。陳換治利用沒有砲擊的雙日上山砍柴燒開水，隔天一聽到警報聲，拿著熱水瓶及麵茶就往防空洞衝。她表示，如果沒有麵茶，不知道要怎樣才能熬過挨餓的時光。

雖然時隔近半世紀，想起沒有媽媽的那段歲月，陳換治不免悲從中來。她說：「人家都是媽媽炒給小孩子吃，我們家沒辦法，要自己炒。」

媽媽早逝後，才小學3年級的陳換治輟學，一肩挑起一家生計，照顧兩個弟弟及健康不佳的爸爸。她表示，每天要澆菜煮飯，還要養豬養牛；18歲到台灣紡織廠擔任女工，25歲回鄉嫁給居住在古寧頭的先生，日子才好過些。

陳換治的先生是理髮師傅，她一方面幫忙洗頭，一方面抽空炒麵茶。不過，麵茶過去是苦難日子的充飢聖品，如今卻成了懷舊的好滋味。

炒麵茶前要先把麵粉過篩，用小火拌炒到金黃色，再加上豬油、紅蔥頭及砂糖。陳換治說，食材的黃金比例及拌炒的火候最重要，要不停地炒至少1個小時，開水沖泡起來黏答答，才叫做麵茶。

陳換治把炒好的麵茶放在擁有200多年歷史的大陶盆裡，放涼後再分裝。身為第四代老麵茶傳人的她表示，用這個祖傳大盆盛放麵茶特別的香。

陳換治的長子指出，很多金門鄉親吃了台灣的麵茶會覺得跟家鄉不同，嚐過他們家的麵茶後會說，「跟阿嬤的味道一樣」。

炒了麵茶這麼多年，除了早年用來果腹，以及後來與親友分享；去年10月，陳換治接受兒子的建議，在北山古洋樓附近自家旁空地搭建鐵皮屋，用木板裝飾牆面，再添購木桌木椅，開起老麵茶小舖，讓親友及客人可以就地享用。

小舖牆上掛著古早水勺、軍用水壺及鱟標本，再擺上古老碗櫥、縫紉機，充滿懷舊氛圍。小舖提供素食、芝麻及紅蔥頭3種口味麵茶。素食口味用薑及麻油拌炒，味道格外香濃，口感不輸另外兩款。

有顧客認為單吃麵茶有些單調，建議再販售其它點心。陳換治表示，專心做麵茶就好。

當地民眾說，麵茶可以用油條、雙胞胎搭配，或夾饅頭、用春捲皮包著吃，都是不錯的嘗試。

金門懷舊
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

鎮守台灣燈會！交管、維安屏東縣警局動用近8千人力

2019-03-02 12:30

屏東燈會遊客走光還有接駁車？ 原來是為這些無名英雄

2019-03-02 11:07

「行動佛殿」開進台灣燈會 發送美元真鈔「發財金」

2019-03-02 10:12

台灣燈會沒讓遊客「過夜」 潘孟安：添人增車分流疏散

2019-03-02 10:08

高市立體綠化有成 年吸碳量相當於18座大安森林公園

2019-03-02 08:21

高市農業局：阿蓮蜜棗銷陸7噸

2019-03-01 23:58

高市老人公費假牙 開始申請

2019-03-01 23:44

疑暖冬影響…少了落山風 恆春洋蔥長不大

2019-03-01 22:30

林園不只工業區 駱駝山文史踏查隱沒密林的坑道、砲台

2019-03-01 22:07

認輸了！柯Ｐ逛台灣燈會 坦言比台北燈節好

2019-03-01 21:23

台灣燈會散場後的身影 潘孟安：燈會最璀璨的光

2019-03-01 17:50

搭台鐵看台灣燈會 林邊車站接駁車排隊人較少

2019-03-01 16:30

韓國瑜出訪伴手禮 夯爆的還有這味羅漢門龍鳳酥

2019-03-01 16:27

去年豐收價崩蔥農發愁 今年暖冬歉收價壞也愁

2019-03-01 16:19

高市圖「開卷書香-閱讀心四季」 最大獎遊香港迪士尼

2019-03-01 13:31

文青的大港冒險 5熱點報給你知

2019-03-01 13:24

拚觀光修法！小三通規費維持400元

2019-03-01 13:07

高雄又賣東西出去了 阿蓮區農會外銷8820公斤蜜棗

2019-03-01 12:54

回家好難！台灣燈會最後旅客上車 已經快凌晨2點

2019-03-01 12:37

旅遊想走文青風？翻開高雄地圖 5文青路線報給你

2019-03-01 10:55

鼎佳幼兒園校地轉售租約7月到期 教育局協助百生轉園

2019-03-01 10:31

黃麻串皂讓崇德社區有古早味更吸引遊客

2019-03-01 10:22

韓國瑜國內也推銷農產品 「賣菜郎の神農市集」下午登場

2019-03-01 10:11

哈瑪星光任務 地景光藝術大膽告白

2019-02-26 10:11

Marsalis Bar馬沙里斯爵士酒館 爵士樂與藍調夜深情迷醉

2019-02-26 10:09

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

扯！飯店竟在馬路旁曬浴巾 還說：從以前就在曬

2019-03-01 17:02

台灣燈會累計人數破千萬 離場不像昨日塞

2019-03-01 22:53

認輸了！柯Ｐ逛台灣燈會 坦言比台北燈節好

2019-03-01 21:23

台灣燈會散場後的身影 潘孟安：燈會最璀璨的光

2019-03-01 17:50

屏東燈會遊客走光還有接駁車？ 原來是為這些無名英雄

2019-03-02 11:07

最強里長陳永和麻豆還願 批立委補選看不下去

2019-03-01 20:07

「還給我！」44公里東港溪畔滅花草 龍應台：前瞻預算消化不了？

2019-03-02 13:25

千輛車運送、志工主動加班 台灣燈會提早2小時送完旅客

2019-03-02 01:55

台灣燈會人氣旺 可望連5年破千萬參觀人次

2019-03-01 21:56

桃市補助 女性免費HPV DNA檢測

2019-03-01 23:50

藍營議員批捷運綠線假動工 桃市府駁：不實指控

2019-03-01 17:17

韓國瑜出訪伴手禮 夯爆的還有這味羅漢門龍鳳酥

2019-03-01 16:27

228連假台東天空看老虎？！遊客：很過癮

2019-03-02 11:06

「最美櫻花公路」花要謝了 遊客要看動作要快

2019-03-01 19:25

超美！狐狸尾蘭 二度奪國際蘭展全場總冠軍

2019-03-01 17:00

充滿老味道 台南首位女副市長擁有「阿嬤」的辦公室

2019-03-01 17:52

影／台灣黑熊出沒熱門景點獨立山？待專業學者鑑定

2019-03-01 19:23

荔枝椿象入侵桃園行道樹？原來是無毒的紅姬緣椿象

2019-03-02 09:21

搭台鐵看台灣燈會 林邊車站接駁車排隊人較少

2019-03-01 16:30

苗栗「通霄神社」2幢日式建築 修繕計畫露曙光

2019-03-01 20:29

台灣燈會接駁差？「我是屏東人我驕傲」網路串連留言

2019-03-01 14:37

台灣燈會沒讓遊客「過夜」 潘孟安：添人增車分流疏散

2019-03-02 10:08

林右昌秀成功嶺軍裝舊照 網友：照騙

2019-03-01 20:52

不一樣的228活動 學童終於知道世間第一憨的意思

2019-03-01 19:36

紫斑蝶提早到雲林 三月中有機會看見國際生態奇景

2019-03-02 12:31

與地震和好 「河好日市集」斷層帶上開張

2019-03-01 18:13

親子生日趴出現神秘佳賓 王惠美帶來育兒利多政策

2019-03-01 18:37

陳永和：牛埔下一步 熱氣球升空看惡地之美　

2019-03-01 20:54

趁228連假賞櫻去！新竹三大賞櫻勝地曝光

2019-03-02 13:11

林園不只工業區 駱駝山文史踏查隱沒密林的坑道、砲台

2019-03-01 22:07

還願的「何老師」太無辜 業者祭出教師限定餐點半價

2019-03-02 09:44

228連假 六福村湧入上萬人

2019-03-01 17:06

天氣回暖 慎防紅色「蟲蟲大軍」

2019-03-01 23:57

疑暖冬惹禍 荔枝椿象疫情提早爆發

2019-03-02 13:21

侯友宜市場鶯歌三工程 看「侯友宜樹」

2019-03-02 11:04

去年豐收價崩蔥農發愁 今年暖冬歉收價壞也愁

2019-03-01 16:19

人美心也美！蔡阿嘎評選正妹議員 拍消防宣導片

2019-03-02 10:39

老賓士、50年金龜車亮相 老車聚一起來懷舊

2019-03-01 21:35

高市立體綠化有成 年吸碳量相當於18座大安森林公園

2019-03-02 08:21

台南勝利路3月6日起封路施工 請改道行駛

2019-03-02 10:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top