古寧頭李媽媽出手 防空洞果腹麵茶再飄香

2019-03-02 14:43 中央社 金門縣2日電



62歲的金門縣古寧頭李媽媽、陳換治女士炒麵茶炒了半世紀，早年供家人躲防空洞時充饑；如今她在自家旁搭蓋小舖賣起老麵茶，舊雨新知聞香而來，一起回憶共享這個古早好滋味。

今天是陳換治62歲生日，擁有3名兒女的她表示，孩子都已成家立業，不需再為家計操煩，開設這間小舖純粹是興趣，想與大家分享麵茶的好滋味，打發時間之餘，還可結交朋友。

陳換治兒時就跟著阿嬤學炒麵茶，11歲時媽媽過世，炒麵茶的責任就落在她身上。小小年紀的她，瘦小的身軀搆不到大灶，得爬上灶台跪著炒。她說：「如果不炒，在防空洞裏要吃什麼？」

原來，在兩岸對峙「單打、雙不打」的年代，每逢單日砲彈就呼嘯而來，老百姓躲防空洞有時一躲就是一天一夜。陳換治利用沒有砲擊的雙日上山砍柴燒開水，隔天一聽到警報聲，拿著熱水瓶及麵茶就往防空洞衝。她表示，如果沒有麵茶，不知道要怎樣才能熬過挨餓的時光。

雖然時隔近半世紀，想起沒有媽媽的那段歲月，陳換治不免悲從中來。她說：「人家都是媽媽炒給小孩子吃，我們家沒辦法，要自己炒。」

媽媽早逝後，才小學3年級的陳換治輟學，一肩挑起一家生計，照顧兩個弟弟及健康不佳的爸爸。她表示，每天要澆菜煮飯，還要養豬養牛；18歲到台灣紡織廠擔任女工，25歲回鄉嫁給居住在古寧頭的先生，日子才好過些。

陳換治的先生是理髮師傅，她一方面幫忙洗頭，一方面抽空炒麵茶。不過，麵茶過去是苦難日子的充飢聖品，如今卻成了懷舊的好滋味。

炒麵茶前要先把麵粉過篩，用小火拌炒到金黃色，再加上豬油、紅蔥頭及砂糖。陳換治說，食材的黃金比例及拌炒的火候最重要，要不停地炒至少1個小時，開水沖泡起來黏答答，才叫做麵茶。

陳換治把炒好的麵茶放在擁有200多年歷史的大陶盆裡，放涼後再分裝。身為第四代老麵茶傳人的她表示，用這個祖傳大盆盛放麵茶特別的香。

陳換治的長子指出，很多金門鄉親吃了台灣的麵茶會覺得跟家鄉不同，嚐過他們家的麵茶後會說，「跟阿嬤的味道一樣」。

炒了麵茶這麼多年，除了早年用來果腹，以及後來與親友分享；去年10月，陳換治接受兒子的建議，在北山古洋樓附近自家旁空地搭建鐵皮屋，用木板裝飾牆面，再添購木桌木椅，開起老麵茶小舖，讓親友及客人可以就地享用。

小舖牆上掛著古早水勺、軍用水壺及鱟標本，再擺上古老碗櫥、縫紉機，充滿懷舊氛圍。小舖提供素食、芝麻及紅蔥頭3種口味麵茶。素食口味用薑及麻油拌炒，味道格外香濃，口感不輸另外兩款。

有顧客認為單吃麵茶有些單調，建議再販售其它點心。陳換治表示，專心做麵茶就好。

當地民眾說，麵茶可以用油條、雙胞胎搭配，或夾饅頭、用春捲皮包著吃，都是不錯的嘗試。