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「還給我！」44公里東港溪畔滅花草 龍應台：前瞻預算消化不了？

「還給我！」44公里東港溪畔滅花草 龍應台：前瞻預算消化不了？

2019-03-02 13:25聯合報 記者何定照╱即時報導

擷自龍應台臉書
擷自龍應台臉書
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移居屏東的作家龍應台今在臉書發文表示，東港溪畔三月暮春時候原本紅毛草盛放，一路燦爛，但今天她到溪邊探春，卻看到一片枯乾災難，要求「河川局，還給我」。

龍應台說，東港溪畔是一個鶯飛草長的沼澤地。野灌木中有白頭翁，雜草叢中有鬼針草斑斕。三月暮春時候，紅毛草盛放，一路燦爛至天的盡頭、大武山的煙嵐裡，是她一整年的期待。

她說，可是她今天到溪邊探春的消息，卻看到一片枯乾災難，原來是河川局已讓外包廠商徹底剷除所有的「雜草」。全身武裝的工人在震耳的除草機器聲中，答覆她驚詫的詢問：「河川局要我們每一兩個月就來除盡雜草......」

龍應台質疑，每一兩個月就來除草？整個44公里的東港溪畔？所以暮春的紅毛草是從此看不見了？所以所有粉紅的含羞草花、橘色的蒲公英花、紫星星似的藿香薊花、藍澄澄的蝶豆花，都要剷除了是嗎？河川局是預算太多了嗎？是前瞻預算消化不了嗎？

她表示，公務機關可不可以理解：生氣盎然的野樹雜草是美；一條溪的橫石錯木是美；空曠中迎風搖曳的野花野草是美；白頭翁和斑鳩可以躲藏的亂木草叢是美。公務機關可不可以理解：你剷除雜樹雜花造成的所謂統一整齊，是不可原諒的醜？要求河川局還她東港溪的雜樹生花。

東港龍應台
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