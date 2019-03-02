鎮守台灣燈會！交管、維安屏東縣警局動用近8千人力

2019-03-02 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



2019台灣燈會，二二八連假期間，湧入百萬人潮觀賞，昨天累計入園人數也突破千萬大關！由於人潮眾多，屏東縣警察局針對交通疏導及燈區安全維護，總共動用近8千人力鎮守台灣燈會！

警政署長陳家欽為鼓勵警察同仁及協勤民力於燈會期間執勤之辛勞，特地南下東港分局大鵬灣派出所（維安應變中心）慰勉執勤員警、義警、民防、義交、志工等勤務人員。

屏東縣政府警察局為了做好本次燈會之交通疏導與燈區之安全維護，由警察局及保五總隊、保一總隊（維安特勤隊）、保三總隊（防爆犬）、刑事警察局防爆小組等支援的警察同仁投入周邊交通疏導及治安維護勤務，截至上個月28日止，共動用警力數7,123人、民力753人，總計7,876人。

警政署署長陳家欽特別提到民國96年擔任屏東警察局長任內，也曾於大鵬灣舉辦國慶煙火的勤務，並與服勤的員警做經驗分享，並表示本次燈會展期漫長，期間適逢228連續假日，警察同仁犧牲與家人相聚時光配合執勤，實在非常辛苦，但維護治安、守護人民安全是警察的職責，燈會期間周邊交通疏導及治安維護不容有瑕疵。