高市立體綠化有成 年吸碳量相當於18座大安森林公園

2019-03-02 08:21 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市推動建築物立體綠化已成為新建案的標準配備，根據高雄市政府工務局統計，目前綠化面積已達35萬平方公尺，每年減少C02排放量7000公噸，相當於45座凹仔底森林公園、18座大安森林公園或1.3座美國紐約中央公園的年吸碳量。

高雄市政府宣布今年將再提供補助總額達350萬元，個案最高補助金額80萬元，申請期限自即日起開始受理，5月31日截止。

高雄市工務局表示，高雄市從105年起就積極推動建築環境改造計畫，將立體綠化融入居家生活，透過設置屋頂綠化或景觀陽台的方式，可有效降低居家室內溫度，減少空調用電，兼具美化居住環境。

工務局說，只要申請通過，民眾也可發揮創意，在自家屋頂種植可食性蔬菜，自給自足完成屋頂農園，除了增加生活樂趣，也吃的健康安心，兼顧屋頂降溫及節能減碳的功能，目前已陸續在各地建構空中菜園、蝴蝶園、藥食園等多元的屋頂綠化型態。