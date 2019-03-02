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高市立體綠化有成 年吸碳量相當於18座大安森林公園

2019-03-02 08:21聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市推動建築物立體綠化已成為新建案的標準配備，根據高雄市政府工務局統計，目前綠化面積已達35萬平方公尺，每年減少C02排放量7000公噸，相當於45座凹仔底森林公園、18座大安森林公園或1.3座美國紐約中央公園的年吸碳量。

高雄市政府宣布今年將再提供補助總額達350萬元，個案最高補助金額80萬元，申請期限自即日起開始受理，5月31日截止。

高雄市工務局表示，高雄市從105年起就積極推動建築環境改造計畫，將立體綠化融入居家生活，透過設置屋頂綠化或景觀陽台的方式，可有效降低居家室內溫度，減少空調用電，兼具美化居住環境。

工務局說，只要申請通過，民眾也可發揮創意，在自家屋頂種植可食性蔬菜，自給自足完成屋頂農園，除了增加生活樂趣，也吃的健康安心，兼顧屋頂降溫及節能減碳的功能，目前已陸續在各地建構空中菜園、蝴蝶園、藥食園等多元的屋頂綠化型態。

工務局進一步表示，今年度補助對象為都市計畫內領有使用執照之「一般建築物」、「供公眾使用建築物」及「公寓大廈建築物」等3種態樣，最多可補助建築物屋頂綠化改善工程經費之49%，個案最高補助金額分別為「10萬元」、「50萬元」及「80萬元」。

民眾也可發揮創意，在自家屋頂種植可食性蔬菜，自給自足完成屋頂農園。圖／高雄市工務...
民眾也可發揮創意，在自家屋頂種植可食性蔬菜，自給自足完成屋頂農園。圖／高雄市工務局提供
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高雄市從105年起就積極推動建築環境改造計畫，透過設置屋頂綠化或景觀陽台的方式，...
高雄市從105年起就積極推動建築環境改造計畫，透過設置屋頂綠化或景觀陽台的方式，可有效降低居家室內溫度及減少空調用電。圖／高雄市工務局提供
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高雄市從105年起就積極推動建築環境改造計畫，將立體綠化融入居家生活當中。圖／高...
高雄市從105年起就積極推動建築環境改造計畫，將立體綠化融入居家生活當中。圖／高雄市工務局提供
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民眾也可發揮創意，在自家屋頂種植各種綠色植物。圖／高雄市工務局提供
民眾也可發揮創意，在自家屋頂種植各種綠色植物。圖／高雄市工務局提供
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建築高雄市大安森林公園
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