林園不只工業區 駱駝山文史踏查隱沒密林的坑道、砲台

2019-03-01 22:07 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市林園區不是只有工業區，高市林園愛鄉協會今舉辦林園區第一梯次駱駝山文史踏查傳承活動，在林園資深文史工作者戴健城帶領下，愛鄉協會6名成員進入隱沒在密林裡，人跡罕至的潭頭山砲台，帶領成員們一探祕境。

高市林園圖書館主任李文娟說，二戰時期，日本為防禦美軍從菲律賓向南高屏海岸登陸，在鳳山丘陵駱駝山段緊急挖掘15公里戰備坑道，和碉堡防禦工事，後也經歷國軍整修使用。事經70多年解編後，已崩塌中斷成為6至7個坑道群。其中潭頭山砲台是最寬敞堅固的坑道、碉堡群，深具歷史意義和觀光價值的潛力。

潭頭山砲台隱沒在密林裡，林園資深文史工作者戴健城金帶領林園愛鄉協會6名會員，導覽上山擴大範圍勘查。李文娟說，希望傳承踏查經驗給林園年輕輩文史愛好者，繼續踏查駱駝山珍貴地景、傳奇文化古蹟的挖掘，避免因無知而遭濫墾濫葬遭淹滅。

今天共尋訪2個砲台、一個觀測所及戰備坑道（有二個出口），軍事建築雖已隱沒在叢林荒野中，碉堡營區主建築雖已崩落剩殘牆瓦壁，但坑道建築完整，其地理位置明顯可見到高屏溪，可見在5、60年前地理位置的優勢。