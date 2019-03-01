高屏溪水鳥生態浩劫 竟是暖冬加枯水期造成

2019-03-01 18:37 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣高屏溪最近發現雁鴨科水鳥大量死亡，鳥友連續2天搭乘竹筏在下游撿拾移除，粗估死亡數至少300隻；縣府動物防疫所送家畜衛生試驗所檢驗，在小水鴨體內檢驗出肉毒桿菌毒素，研判因最近氣候變化大、水質不穩定等因素，造成魚蝦類死亡，寄生的肉毒桿菌會產生毒素，水鳥吃到被毒素汙染的死魚蝦或蛆時發病，是暖冬導致高屏溪久旱枯水造成。

「拍鳥俱樂部」鳥友陸啟德日前發現高屏溪下游出現大量的雁鴨科水鳥死亡，以小水鴨數量最多，還發現白眉鴨、尖尾鴨、赤頸鴨、琵嘴鴨和白額雁等，有的不能飛、有的不能划水、有的不能走，奄奄一息地臥趴在草地上，死傷數量逐步攀升，憂心高屏溪下游4年前上千隻水鳥感染病毒死亡事件重演，並通報高雄及屏東的農業單位採樣調查；家畜衛生試驗所檢驗報告昨晚出爐，發現體內有肉毒桿菌C型毒素，排除禽流感感染。

屏東縣動物防疫所長李永文說，肉毒桿廣泛存在自然界和動物排泄物內，在厭氧環境中會形成芽胞，產生強烈神經毒素，導致肌肉麻痺；今年中南部日夜溫差大，且正逢高屏溪枯水期，底棲性魚類平常即帶有肉毒桿菌寄生，活魚不會有毒素產生，但這個時期水質不穩定等因素造成魚蝦類死亡，死魚蝦暴露且易腐敗，寄生肉毒桿菌會產生大量的肉毒桿菌毒素，水鳥吃下出現垂頸、翅膀肌肉麻痺下垂無法飛翔，舌頭外露不能吞嚥等症狀，最後昏迷死亡。