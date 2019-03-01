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造神韓國瑜連外交官都拖下水？蘇治芬批NCC都不用管嗎

2019-03-01 18:07聯合報 記者李京昇╱即時報導

高雄市長韓國瑜出訪新加坡，並行銷高雄優質農產品，有媒體報導新加坡大使接獲政府訓令，要求員工搜尋韓國瑜講農委會的相關報導，外交部昨天對於影射我國駐新加坡代表梁國新和駐處員工，表達強烈抗議；立委蘇治芬今天也在臉書批評，假新聞橫行，NCC在哪？難道都不用管了。

外交部表示，梁國新27日下午陪同韓國瑜參加「高雄觀光推廣說明會」，韓國瑜會後接受現場台灣媒體訪問時，反駁農委會有關韓國瑜一行在新加坡簽約對象是既有的通路商。

由於梁國新及駐處員工都在說明會現場，並不了解媒體問的雙方爭執的重點，於是梁國新立刻請經濟組長協助聯繫員工，表示「請幫忙找一下有關農委會說韓市長簽約的都是既有通路的相關報導」。

外交部指出，這就是中天新聞引用的偷拍手機畫面真實內容，但是中天新聞的文字敘述卻是「媒體直擊畫面曝光，駐新大使忙著回復來自台灣的訓令」，以及「協助？盯場？直擊星國大使忙低頭回報」。

外交部說，外交部鄭重聲明並提出質疑，該則簡訊不僅不是梁國新所發，事實上也沒有所謂的「來自台灣的訓令」，中天新聞記者既然自以為在現場取得證據，為什麼漠視新聞專業，刻意規避記者善盡查證的責任，直接與當事人詢問或查證？

蘇治芬今天也在臉書表示，為了護航韓國瑜，媒體偷拍他人手機訊息，不但不查證，還做假新聞抹黑我國駐新加坡大使館是東廠！這種明顯假新聞，NCC都不用管？

她說，現任駐新加坡的梁國新大使，是優秀的經貿公務員，國貿局長出身的蕭萬長仼副總統時，還找梁大使出仼辦公室主任，即便如此，為了延續專業文官的國際經驗，蔡總統指派梁大使出使新加坡。

她痛斥，不分黨派的文官被抹黑成打手，跟梁大使同時入閣的葉匡時副市長，敢說不認識梁大使嗎？難道都不用澄清出來說句公道話，到底是哪個陣營用黨派之爭惡搞外交，哪個陣營不尊重專業文官、哪個陣營是假新聞大贏家，大家再次清楚看到了。

高雄市長韓國瑜出訪新加坡。圖／報系資料照
高雄市長韓國瑜出訪新加坡。圖／報系資料照
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韓國瑜新加坡梁國新
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