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台灣燈會散場後的身影 潘孟安：燈會最璀璨的光

2019-03-01 17:50聯合報 記者潘欣中╱即時報導

台灣燈會連假首日爆出是屏東人口兩倍的167萬人入園，因接駁車無法負荷龐大人潮，遊客排隊候車至少要等2小時，抱怨和體諒的聲音交錯，屏東縣長潘孟安凌晨近3時，看著同事拖著沉重的腳步，搭上末班接駁車，在臉書上發文表達感謝之意，「我的心非常糾結，「『留車不留人』」指令，對遊客來說是必要作為，只要有一個遊客沒離開，紅背心不能走，司機更得待命，但我心裡明白，在黑夜留守的人，聽不到掌聲，留給他們的是無比沉重的擔子….」。

潘孟安說，228連假首日，從白天就湧入不少民眾入園，下午起園區就是滿滿滿的人潮，轉轉轉的運作，單日167萬入場人次，是167萬個考驗，我們從四面八方調度9百輛接駁車，團隊馬力全開，採不中斷的接駁、員警全力疏導人流、車流，運輸螞蟻般的隊伍。

接駁始終是這次燈會的挑戰，運輸司機就是燈會的雙腳，看到遊客累癱、焦躁，司機手上方向盤始終握著，腳下油門沒空未鬆，三個便當被冷落在一邊，無心也無空果腹，腦子裡，只想到把遊客平安接進來，安全送回去，無心也無力顧自己。清晨近2點，終於讓最後一批遊客順利搭上回家的接駁車，對這群夜歸者，我們再次致上最深的歉意。

不過，一整天的嚴苛考驗，讓我見到久違的美好價值，一群互不相識的人群，在候車時，卻能彼此包容、疼惜與體諒，甚至相互打氣，共度漫長一夜，這樣的良善，將成為我記憶裡的一段美好。但當遊客回到家，躺在床上時，另一批身影在黑暗中，開始接力工作，全面清查機電設施、清除廁所水肥….，得要忙到天亮，才能躺下說晚安。

為讓賞燈遊客「方便」，這次廁所是採最高標準設置，數量、清潔、位置、品質均嚴格把關，果真，讓常跑廁所的遊客鬆了一口氣，只是800多座流動廁所必須在人潮退去後才能執行水肥清除，早在一旁等待入園的水肥車，需在短短數小時內抽除水肥，是項極為吃力的任務。

空氣中，真空機的柴油味夾雜著廁所的穢物味，夜太深，寥寥星光起不了作用，清潔人員靠著頭上的探照燈，一間清過一間，「一間流廁平均3分鐘，加上後續處理，忙完都已經天亮了，不做不行，不然白天遊客沒乾淨廁所可用」，擔任清潔工作19年工作人員，聲音早被冷風吹散到湖畔，繼續用腳抵著門，隻身拿著抽吸軟管，在黑夜裡低頭工作。

日日看著這群夜行者，我清楚，怎麼可能不累，但，大家紅眼挺著，我明白，怎麼可能不怨，但，人人咬牙忍著，撐了這麼久，連我自己都有點懷疑，到底是什麼力量，足以讓暗黑中的身影，一步又一步走著，責任、榮譽、骨氣…或是一種說不出口的追求，不管是哪種力量在支持，我確定，這些人都是屏東燈會最璀璨的光。

台灣燈會關場後，清潔工開始清理流動廁所水肥。圖／取自潘孟安臉書
台灣燈會關場後，清潔工開始清理流動廁所水肥。圖／取自潘孟安臉書
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台灣燈會關場後，工作人員整理接駁站環境。圖／取自潘孟安臉書
台灣燈會關場後，工作人員整理接駁站環境。圖／取自潘孟安臉書
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台灣燈會228連假爆大量，主燈區擠滿觀賞主燈秀和intel無人機表演的遊客。圖／...
台灣燈會228連假爆大量，主燈區擠滿觀賞主燈秀和intel無人機表演的遊客。圖／取自潘孟安臉書
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台灣燈會關場後，接駁車司機要將最後一名送出。圖／取自潘孟安臉書
台灣燈會關場後，接駁車司機要將最後一名送出。圖／取自潘孟安臉書
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廁所台灣燈會潘孟安
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