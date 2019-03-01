羊角姐妹挺進東京馬拉松 神秘加油團終點迎接

2019-03-01 17:52 中央社 高雄1日電



「羊角姐妹神秘加油團」20多人，今天啟程飛往日本，要為乘坐輪椅參加東京馬拉松的陳姿予及林黛甄加油打氣，並鼓勵她們勇敢面對人生的險阻與挑戰。

「羊角姐妹」林黛甄、陳姿予是在2014年高雄石化氣爆時，被炸傷到下肢無法走路，此後2人只能乘坐輪椅「仰角」看世界；那段時間她們也曾經沮喪、失意，不過在許多人的關懷與鼓勵下，她們決定正向面對未來的人生，並以「東京馬拉松」做為人生的一道戰帖，要用雙手轉動輪椅迎向終點。

羊角姐妹28日出發挺進日本，準備挑戰3月3日在東京舉辦的「東京馬拉松」輪椅組42公里賽事；即使去年定下標後就展開重量訓練，但是面對陌生的環境和競速輪椅，她們沒有十足的把握，允諾全力以赴。

鼓勵她們不畏生命的逆境，總統府秘書長陳菊、行政院副院陳其邁、立委劉世芳等人紛紛在臉書留言為她們加油打氣。

前高雄市政府代理市長許立明、前副市長史哲偕前朝首長及多位高雄市議員邱俊憲等20餘人，今天一早啟程飛往東京，準備為「羊角姐妹」征戰東京馬拉松加油，他們將在終點站迎接她們的勝利歸來。

特別的是加油團還製做了「羊角姐妹加油」手拿旗，鼓勵這對「高雄之光」克服生命的逆境，活出精彩的人生。