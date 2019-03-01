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去年豐收價崩蔥農發愁 今年暖冬歉收價壞也愁

2019-03-01 16:19聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東恆春半島的洋蔥產量占全國逾半，去年大豐收又和中部產區產期部分重疊，因供過於求致價格低落，蔥農叫苦不已，約有8成虧錢，原期待今年能補回來，沒想到今年遇上暖冬異常氣候，不僅少有「落山風」，還常吹來溫暖潮濕的南風，蔥農發現洋蔥普遍長不大，下月收成時可能連最低價的小球水準都稱不上，向立委莊瑞雄陳情爭取天然災害救助。

恆春半島蔥農向莊瑞雄陳情日前並到洋蔥田實際會勘；陳姓蔥農表示，1分地的種蔥本錢，從租地、整地、肥料、農藥、採收，超過4.2萬，但今年冬天遇到暖冬，常吹溫暖潮濕的南風，洋蔥最怕的就是溫暖和露水，洋蔥普遍長不大，面對即將到來的採收，別說大球、中球了，連小球可能都收不到3成。

84歲的張謝滿阿嬤說，24歲就開始種洋蔥，一甲子的種蔥人生，也沒見過這樣的異常暖冬天候，看著長不大的小洋蔥，下月收成時，可能連最低價的小球水準都稱不上，去年大豐收價跌，今年歉收價壞，真得欲哭無淚，雇工收成的工錢都付不起，恆春半島蔥農今年恐血本無歸。常

莊瑞雄日前在立法院經濟委員會就今年恆春半島洋蔥歉收問題質詢農委會主委陳吉仲，莊以暖冬導致農作災情，應適用天然災害補助，陳吉仲允諾啟動補助措施，儘速辦理後續救助作業；莊瑞雄提醒蔥農，現在幾乎人人都有手機，一定要記得拍照存證，228連假後，馬上到所在鄉鎮公所登記，他也答應蔥農會緊盯、催促農委會，讓蔥農多少有點補貼，不至於血本無歸。

車城鄉農會總幹事林茂盛說，蔥農反映長不大的洋蔥，是去年經銷商推薦的3961號品系，去年收成都正常，今年遇到暖冬卻長不大，約占1/5，至於其他品系生長狀況還正常。

屏東恆春半島蔥農向縣籍立委莊瑞雄陳情，今年遇到異常暖冬洋蔥普遍長不大，可能連小球...
屏東恆春半島蔥農向縣籍立委莊瑞雄陳情，今年遇到異常暖冬洋蔥普遍長不大，可能連小球都稱不上，日前到洋蔥田實際會勘。記者潘欣中／翻攝
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屏東恆春半島蔥農向縣籍立委莊瑞雄陳情，今年遇到異常暖冬洋蔥普遍長不大，可能連小球...
屏東恆春半島蔥農向縣籍立委莊瑞雄陳情，今年遇到異常暖冬洋蔥普遍長不大，可能連小球都稱不上，日前到洋蔥田實際會勘。記者潘欣中／翻攝
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暖冬莊瑞雄
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