高屏溪出口發現大批病死水鳥 疑肉毒桿菌毒素惹禍

2019-03-01 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高屏溪口靠近雙園大橋一帶最近出現大批病死水鳥，高雄市政府農業局今天緊急動員30多人沿岸灘地撿尋病死鳥，下午統計經查死亡禽鳥為小水鴨、琵嘴鴨、赤頸鴨等 8 種143隻，將集中移除銷毀。體弱的禽鳥小水鴨、琵嘴鴨、赤頸鴨、小環頸鴴等 6 種 31 隻，等治癒後再擇適當地點野放。

高雄市農業局科長張韻萍說，初步研判可能是肉毒桿菌造成，動物體內及溪底泥都含不同濃度的肉毒桿菌，今年因天氣炎熱，久旱不雨，導致肉毒桿菌的濃度高。

高雄市林園區公所昨天就會同高雄市野鳥學會勘查，發現高屏溪出口處附近有群聚水鳥運動遲緩、精神沉鬱及死亡狀況。

為降低禽鳥染病機率，高雄市農業局今天調用竹筏前往高屏溪自來水管與雙園大橋間的沙洲上及沿岸灘地，搶救野鳥，清理現場的病死鳥禽屍體，集中送至高雄市動物保護處緊急救護與檢體解剖檢驗。

高屏溪出口附近冬季常見小水鴨、琵嘴鴨、赤頸鴨等雁鴨科，也是許多鴴科、鷺科常停駐的地點。高雄市農業局人員犧牲228連續假日在沿岸灘地撿尋病死鳥。經查死亡禽鳥為小水鴨、琵嘴鴨、赤頸鴨等 8 種143隻，還有體弱的禽鳥小水鴨、琵嘴鴨、赤頸鴨、小環頸鴴等 6 種 31 隻。

農業局表示，已將檢體送驗，由於上月25日屏東縣動物防疫所也在高屏溪上游一帶發現雁鴨科水鳥大量死亡，染病水鴨無法划水、飛行，身體還會不自主的抖動，經送檢驗，今天結果出爐，在小水鴨體內檢驗出肉毒桿菌C型毒素，禽流感病毒基因陰性，排除禽流感感染，為此高雄市農業局研判在高屏溪出口處也可能是受肉毒桿菌毒素影響。

高雄市農業局呼籲民眾為維護自身健康，還是要與水鳥保持距離，不要侵入水鳥棲息領域，若有接觸趕快以肥皂清洗，同時賞鳥時千萬不靠近或碰觸鳥禽屍體。

高雄市農業局說，肉毒桿廣泛存於自然界中，在土壤、湖水、河水及動物的排泄物內，在厭氧環境中肉毒桿菌會形成芽胞，會產生強烈神經毒素，會導致肌肉麻痺。