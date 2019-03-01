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高屏溪水鳥大量死亡 竟是暖冬加枯水期造成

2019-03-01 15:27聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東縣高屏溪最近發現雁鴨科水鳥大量死亡，鳥友連續2天搭乘竹筏在下游撿拾移除，粗估死亡數至少300隻；縣府動物防疫所送家畜衛生試驗所檢驗，在小水鴨體內檢驗出肉毒桿菌C型毒素，研判因最近氣候變化大、水質不穩定等因素，造成魚蝦類死亡，寄生的肉毒桿菌會產生肉毒桿菌毒素，水鳥吃到被毒素汙染的死亡魚蝦或蛆時發病，是暖冬加枯水期間接造成。

「拍鳥俱樂部」鳥友陸啟德日前發現高屏溪下游出現大量的雁鴨科水鳥死亡，以小水鴨數量最多，還發現白眉鴨、尖尾鴨、赤頸鴨、琵嘴鴨和白額雁等，有的不能飛、有的不能划水、有的不能走，奄奄一息地臥趴在草地上，死傷數量逐步攀升，憂心高屏溪下游4年前上千隻水鳥感染病毒死亡事件重演，並通報高雄及屏東的農業單位採樣調查；家畜衛生試驗所檢驗報告昨晚出爐，發現體內有肉毒桿菌C型毒素，排除禽流感感染。

屏東縣動物防疫所長李永文說，肉毒桿廣泛存在自然界和動物排泄物內，導致肌肉麻痺；今年中南部日夜溫差大，且正逢高屏溪枯水期，底棲性魚類平常即帶有肉毒桿菌寄生，活魚時不會有肉毒桿菌毒素產生，但因此時期水質不穩定等因素造成魚蝦類死亡，死亡魚蝦暴露且易腐敗，寄生的肉毒桿菌會產生大量的肉毒桿菌神經毒毒素，水鳥吃下有垂頸、翅膀肌肉麻痺下垂無法飛翔，舌頭外露不能吞嚥，最後昏迷死亡等症候。

鳥友昨天搭竹筏在高屏溪下游處撿拾移除死亡水鳥，估計死亡數264隻，研判雁鴨仍持續死傷，號召鳥友今天再前往移除及救傷，搶救高屏溪水鳥生態浩劫， 粗估死亡數至少300隻，還發現附近20隻保育鳥種黑面琵鷺及空中有黑鳶盤旋。得知是感染病毒造成大量死亡，因水質狀況短期內無法以人為方式改善，鳥友憂心死傷數量會持續攀升，也祈禱雨季快來，淨化高屏溪水質。

鳥友在高屏溪下游發現大量的雁鴨科水鳥死亡，有的不能飛、有的不能划水、有的不能走，...
鳥友在高屏溪下游發現大量的雁鴨科水鳥死亡，有的不能飛、有的不能划水、有的不能走，奄奄一息地臥趴在草地上。記者潘欣中／翻攝
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鳥友連續兩天搭竹筏在高屏溪下游處撿拾移除死亡水鳥。記者潘欣中／翻攝
鳥友連續兩天搭竹筏在高屏溪下游處撿拾移除死亡水鳥。記者潘欣中／翻攝
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鳥友在高屏溪下游發現大量的雁鴨科水鳥死亡。記者潘欣中／翻攝
鳥友在高屏溪下游發現大量的雁鴨科水鳥死亡。記者潘欣中／翻攝
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鳥友在高屏溪下游發現大量的雁鴨科水鳥死亡。記者潘欣中／翻攝
鳥友在高屏溪下游發現大量的雁鴨科水鳥死亡。記者潘欣中／翻攝
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肉毒桿菌高屏溪屏東縣
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