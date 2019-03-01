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高市圖「開卷書香-閱讀心四季」 最大獎遊香港迪士尼

2019-03-01 13:31聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市圖書館今年「開卷書香-閱讀心四季」活動，3月1日開跑，讀者可以借書集點兌換實用生活小禮，更加碼送超商商品卡。累計借閱冊數可以參加季抽獎，有機會獲得空氣清淨機、PS4遊戲主機、32吋曲面顯示器等大禮，年度大獎則香港高雄機票加迪士尼一遊。

高市圖表示，今年3月1日至12月15日止，書香集點活動只要憑個人借閱證、家庭借閱證，於市圖總館或各分館一次借閱5本書計1點，累積12點可兌換精美環保袋、拋棄式口罩等生活好禮。今年為了回饋讀者響應閱讀，特別加碼，累積36點還可兌換50元超商商品卡，數量有限，換完為止。

每季的重頭戲抽獎活動，今年也降低抽獎門檻，每張借閱證借書達60冊即可參加季抽獎一次，120冊可獲抽獎機會兩次，以此類推。本季未抽中還可累計至下季再抽，借得愈多中獎機會愈大，歡迎讀者共襄盛舉，一起借書抽大獎。

高市圖表示，每季將由電腦隨機方式公開抽出得獎名單，獎項豐富，有空氣清淨機、行動按摩椅、SPA泡腳機、氣炸鍋、黑晶爐、32吋曲面顯示器、PS4遊戲主機、藍芽麥克風等。為了照顧不同年齡層的讀者，針對孩童也準備了兒童超跑、兒童腳踏車、樂高積木、桌遊等好禮，讓孩子培養借書閱讀的習慣。還有實用的大賣場提貨券500元，每季也會抽出30名。年度大獎更要送出高雄-香港迪士尼雙人來回機票。

高市圖指出，去年高雄市民的圖書借閱量達1183萬冊，比前一年增加近百萬冊。根據國家圖書館日前發表「107年臺灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」中公共圖書館營運統計，高雄市「每人到館次數」以11.11次居全國之冠，榮獲教育部頒發「最具閱讀競爭力城市獎」顯見高雄市民的閱讀能量逐年飆升。

高市圖舉辦「開卷書香-閱讀心四季」活動，讀者可以借書集點兌換實用生活小禮，年度大...
高市圖舉辦「開卷書香-閱讀心四季」活動，讀者可以借書集點兌換實用生活小禮，年度大獎是高雄-香港迪士尼雙人來回機票。圖／高市圖提供
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高市圖舉辦「開卷書香-閱讀心四季」活動，讀者可以借書集點兌換實用生活小禮，年度大...
高市圖舉辦「開卷書香-閱讀心四季」活動，讀者可以借書集點兌換實用生活小禮，年度大獎是高雄-香港迪士尼雙人來回機票。圖／高市圖提供
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香港迪士尼高雄市圖書館
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