高市圖「開卷書香-閱讀心四季」 最大獎遊香港迪士尼

2019-03-01 13:31 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市立圖書館今年「開卷書香-閱讀心四季」活動，3月1日開跑，讀者可以借書集點兌換實用生活小禮，更加碼送超商商品卡。累計借閱冊數可以參加季抽獎，有機會獲得空氣清淨機、PS4遊戲主機、32吋曲面顯示器等大禮，年度大獎則香港高雄機票加迪士尼一遊。

高市圖表示，今年3月1日至12月15日止，書香集點活動只要憑個人借閱證、家庭借閱證，於市圖總館或各分館一次借閱5本書計1點，累積12點可兌換精美環保袋、拋棄式口罩等生活好禮。今年為了回饋讀者響應閱讀，特別加碼，累積36點還可兌換50元超商商品卡，數量有限，換完為止。

每季的重頭戲抽獎活動，今年也降低抽獎門檻，每張借閱證借書達60冊即可參加季抽獎一次，120冊可獲抽獎機會兩次，以此類推。本季未抽中還可累計至下季再抽，借得愈多中獎機會愈大，歡迎讀者共襄盛舉，一起借書抽大獎。

高市圖表示，每季將由電腦隨機方式公開抽出得獎名單，獎項豐富，有空氣清淨機、行動按摩椅、SPA泡腳機、氣炸鍋、黑晶爐、32吋曲面顯示器、PS4遊戲主機、藍芽麥克風等。為了照顧不同年齡層的讀者，針對孩童也準備了兒童超跑、兒童腳踏車、樂高積木、桌遊等好禮，讓孩子培養借書閱讀的習慣。還有實用的大賣場提貨券500元，每季也會抽出30名。年度大獎更要送出高雄-香港迪士尼雙人來回機票。