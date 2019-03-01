高雄又賣東西出去了 阿蓮區農會外銷8820公斤蜜棗

2019-03-01 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜即使出國星馬忙碌拼外銷農漁產品，但高雄市農業局的業務工作仍在推動，高雄市農業局長吳芳銘在陪韓國瑜出國賣農產品後返台，今天宣布又有新的外銷成果，這是出國前過年後洽談的蜜棗出口杭州鮮豐水果集團（鲜丰，中國大陸第2大水果通路商），共1170箱、每箱6公斤、總計7020公斤，由阿蓮區農會出貨。