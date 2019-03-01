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回家好難！台灣燈會最後旅客上車 已經快凌晨2點

2019-03-01 12:37聯合報 記者江國豪╱即時報導

台灣燈會昨晚入園人數破紀錄達167萬人次，但民眾把握連假逛「史上最美燈會」，進出大鵬灣只能靠接駁，百萬人潮疏散確實是一大考驗，屏東縣府表示，絕對會讓每一位民眾安全送離大鵬灣，然而最後一位旅客走上接駁車，已是凌晨1點51分，台灣燈會交控中心通盤檢討，發現原來問題出在這。

昨晚由公路總局負責的付費城際接駁，西轉站「0969新左營線」末班車10點05分發車；南轉站「0917機場線」末班車11點整發車，兩處城際接駁末班車發車後，卻還有約2000名旅客無車可坐，縣府緊急調派其他接駁路線車輛前往救火，也進而影響其他接駁點的運輸效能。

公路總局高雄監理副所長李瑞銘表示，兩條城際接駁線，得花近70分鐘車程才能到點，建議民眾可調整回程的乘車方式，今晚公路總局也將加派接駁車，0969新左營線有31輛車，0917機場線約3至40輛，保證絕對站不留人。

台灣燈會屏東辦公室主任黃建嘉表示，今天凌晨1點51分，西轉站0969路線車輛，將最後一位旅客送離大鵬灣，屏東縣府對於民眾抱怨接駁等候時間過久，感到非常抱歉，並強調所有造成民眾久候接駁車的原因都不是理由，縣府會盡力改進。

台灣燈會昨日湧入167萬人次參觀，最後一名旅客搭上接駁車已是凌晨1點51分。記者...
台灣燈會昨日湧入167萬人次參觀，最後一名旅客搭上接駁車已是凌晨1點51分。記者江國豪／攝影
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