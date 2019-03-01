旅遊想走文青風？翻開高雄地圖 5文青路線報給你

2019-03-01 10:55 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



金豬年連假不停歇！9天春節假期為高雄帶進130萬觀光人潮，為期4天的二二八連假緊接到來。為了讓民眾不再追隨塞車車潮，高雄市政府文化局特別規劃運用大眾運具即可達的「輕旅行五路線」，將文化與古蹟搖身變為時尚地標，體驗文史場景再現新玩法，邀大家輕鬆踏上文青之旅！

•遊訪旗山車站 鳳梨、糖鐵故事館

第一條，搭乘「台鐵、高雄客運」：九曲堂車站旁的「台灣鳳梨工場」，日治時期的鳳梨產業建築裡展示最完整的鳳梨罐頭標籤，還可以用鳳梨罐頭封罐機訂製一個屬於自己的心願罐，再到戶外鳳梨田打卡，讓一整年好運不間斷。往北移動到「旗山車站-糖鐵故事館」，在老街的一隅享受吃冰棒復刻青春的單純美好，彷彿回到上世紀老火車的時光。

•打狗時空潛望鏡 混合實境MR

第二條，搭乘「文化遊艇」：到棧貳庫搭乘高雄港區最豪華的文化遊艇直達「紅毛港文化園區」，園區內復古建築讓你怎麼拍都好看。展示館內透過「擴增實境AR」等科技，重現紅毛港人的討海生活，園區還有道地海口味的旋轉餐廳可以大快朵頤。或是乘船到「打狗英國領事館」，玩賞全新的混合實境MR「打狗時空潛望鏡」裝置，傍晚時分，無論在船上還是在英國領事館內，還能與情人共賞橘紅的夕陽，映照天與海，共享海天一色、西子灣絕美奇景。

•駁二藝術特區 建築師跨界合作

第三條，搭乘「高雄捷運、輕軌」：探索高雄文化之最，跟著重度文青的腳步前往「駁二藝術特區」。今年初特邀請韓國知名新銳建築師Sooin Yang （梁秀印）跨國合作，於蓬萊區打造的全新動力裝置作品「遠心林Centreefuge」。綠色葉片隨著轉動膨起縮放，再搭乘穿梭其中的哈瑪星小火車，保證讓旅客驚喜連連，超療癒環境藝術加上豐富多變的玩法，是駁二最新、最有藝術感的打卡焦點。

•全台最大古蹟書院 「鳳儀書院」點智慧燈

第四條，搭乘「高雄捷運、文化公車」：在全台現存最大古蹟書院「鳳儀書院」點亮智慧燈，跟Ｑ版塑像互動合照享樂趣。一路上還能拜訪鳳山香火鼎盛的「龍山寺」、「天公廟」，祈求平安與福氣；另一個不能錯過的是文青們走訪鳳山都會朝聖的「大東文化藝術中心」，在中心獨特造型的各個景點中不斷拍照上傳，在短暫的旅程中散播濃濃的藝文氣味。

•眷村在地美食 身心充電滿滿

第五條，搭乘「文化公車」：跟隨幽默風趣的導覽員與超值的1日券自由行，盡情體驗精采人文高雄。文化公車舊城線帶旅客前往全台首座運用跨域科技互動展示的「見城館」，內有全台首見的動態模型與光雕投影，讓你8分鐘遊歷舊城千年史；再到「舊城東門、南門、北門」，還有外國旅客必到打卡的「蓮池潭」、「龍虎塔」，加上周邊眷村在地吮指美食，一路帶回身心飽足的新記憶。