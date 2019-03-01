台灣燈會爆167萬人潮 潘孟安為久候致歉網友心疼

2019-03-01 10:29 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



在屏東大鵬灣舉辦的台灣燈會，228連假首日爆出167萬人潮，縣府加派接駁車至900輛，遊客候車時間至少2小時，今天凌晨1時51分接駁車才送走最後一位旅客；縣長潘孟安深夜在臉書發文致歉，「對不起，我們做得不夠好，再次抱歉，讓大家久等了」；不少網友心疼留言要潘孟安不必自責，「真的謝謝縣長與團隊們創造精采燈會，等上3小時都值得」。

潘孟安說：「入園人數167萬人，接駁轉運行動進入最高速，還需多一點時間疏散，但，請放心，無論多晚，一定會將大家送回家； 對不起，我們做得不夠好，讓大家困在車陣裡，目前正有9百輛遊覽車來回穿梭，盡全力縮短大家等候時間，我們已延後關燈時間，確保大家的安全」。

「 對不起，我們知道大家很累，想快點回到家休息，我們現有數百名紅背心的工作人員及藍夾克的志工與警察同仁，在各個轉運站、停車場、路口現場陪伴大家，若有緊亟需求，儘管開口，我們會全力解決」，潘孟安說，「大家的不滿、怨言、怒火，我們聽到了，我們正在加快作業，也會及時回報最新訊息，請大家再多給我們一點時間，謝謝大家」

有網友留言說：「不用道歉！你們已經做得很好了！不要太在意不滿的怨言，單日167萬的人潮，是屏東縣人口的兩倍，在哪裡都要排隊，也需要時間疏通；謝謝你們給台灣一場精采萬分的燈會，謝謝每一位辛苦的工作人員，因為有你們，我們才能看見這麼多的藝術品聚集在大鵬灣，真得辛苦了！」。

不少屏東縣民留言力挺，「屏東大鵬灣燈會區在交通資源缺乏、地理環境位置居於劣勢的情況，只能透過900多部的遊覽車做接駁運輸，真的備受挑戰；屏東加油！向所有司機、工作人員和志工們致敬：你們辛苦了！我們因為你們而感動，我屏東我驕傲」。