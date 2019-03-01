黃麻串皂讓崇德社區有古早味更吸引遊客

2019-03-01 10:22 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市田寮區崇德社區運用古早產業黃麻製作的麻繩，結合在地生產特色皂，規畫皂串體驗遊程，以好玩又實用的體驗吸引遊程認識在地產業以及認識黃麻的故事。

高雄市田寮區崇德社區位在高雄市田寮區偏北的崇德里，全區為青灰泥岩地質的丘陵地形，聞名全國的月世界就在社區內，共有8個聚落，較多聚集於狗氳氤聚落及台28線月世界路段聚落兩旁。

社區產業發展也與惡地地形、二仁溪有著密不可分的關係，早期居民大都種植「黃麻」、「番秈」這類粗放式的作物，在農閒之餘將黃麻做成麻繩編織、番秈做成掃帚，自製生活用品外也會拿到市集變賣以貼補家用。

社區去年透過農村再生計畫，讓黃麻的用途有進一步的想像，除了傳統的取纖、編繩，更與環境、空間營造做結合，獲得豐碩的成果，讓傳統產業發揮在製作家具、飾品上，進一步也讓崇德在老屋改造工作上能有所結合。

不只有傳統產業復育，崇德社區還發揮創意思維，對在地資源進行清潔保養用品的研究，製作出小滾水泥岩皂、大崗山蜂蜜皂、月世界羊奶皂、二仁溪地瓜皂，其中串皂體驗，已促成約400人次付費參與，也進一步製作成材料包，販售到當地著名的花季度假飯店作為遊客DIY遊程新選擇。

崇德社區表示，社區逐漸摸索出以「古早產業復育」為發展主軸，透過對社區耆老口述歷史調查，挖掘出屬於在地古早產業的懷舊情感！

近年來針對「黃麻」、「番秈」進行復育及產業發展工作，社區長輩們變身為講師，將傳統技藝及文化傳授與年輕人，不僅是文化傳承，更增加世代間的交流互動。社區更期許能開發多元的社區產業，未來達到自給自足的目標。