親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
228連假哪裡玩
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

川金破局分析：金早知談判不會成 川普誤會大又被耍

黃麻串皂讓崇德社區有古早味更吸引遊客

2019-03-01 10:22聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市田寮區崇德社區運用古早產業黃麻製作的麻繩，結合在地生產特色皂，規畫皂串體驗遊程，以好玩又實用的體驗吸引遊程認識在地產業以及認識黃麻的故事。

高雄市田寮區崇德社區位在高雄市田寮區偏北的崇德里，全區為青灰泥岩地質的丘陵地形，聞名全國的月世界就在社區內，共有8個聚落，較多聚集於狗氳氤聚落及台28線月世界路段聚落兩旁。

社區產業發展也與惡地地形、二仁溪有著密不可分的關係，早期居民大都種植「黃麻」、「番秈」這類粗放式的作物，在農閒之餘將黃麻做成麻繩編織、番秈做成掃帚，自製生活用品外也會拿到市集變賣以貼補家用。

社區去年透過農村再生計畫，讓黃麻的用途有進一步的想像，除了傳統的取纖、編繩，更與環境、空間營造做結合，獲得豐碩的成果，讓傳統產業發揮在製作家具、飾品上，進一步也讓崇德在老屋改造工作上能有所結合。

不只有傳統產業復育，崇德社區還發揮創意思維，對在地資源進行清潔保養用品的研究，製作出小滾水泥岩皂、大崗山蜂蜜皂、月世界羊奶皂、二仁溪地瓜皂，其中串皂體驗，已促成約400人次付費參與，也進一步製作成材料包，販售到當地著名的花季度假飯店作為遊客DIY遊程新選擇。

崇德社區表示，社區逐漸摸索出以「古早產業復育」為發展主軸，透過對社區耆老口述歷史調查，挖掘出屬於在地古早產業的懷舊情感！

近年來針對「黃麻」、「番秈」進行復育及產業發展工作，社區長輩們變身為講師，將傳統技藝及文化傳授與年輕人，不僅是文化傳承，更增加世代間的交流互動。社區更期許能開發多元的社區產業，未來達到自給自足的目標。

高雄市政府農業局局長吳芳銘說，推動農村再生過程，將以輔導各農村社區找出發展特色主軸為工作重點，輔導農民利用在地優勢轉型發展以開創新機，達到農村活化再生的目標。

高雄市田寮區崇德社區運用古早產業黃麻製作的麻繩，結合在地生產特色皂，規畫皂串體驗...
高雄市田寮區崇德社區運用古早產業黃麻製作的麻繩，結合在地生產特色皂，規畫皂串體驗遊程，以好玩又實用的體驗吸引遊客認識在地產業，認識黃麻的故事。記者謝梅芬／攝影
分享
高雄市田寮區崇德社區運用古早產業黃麻製作的麻繩，結合在地生產特色皂，規畫皂串。記...
高雄市田寮區崇德社區運用古早產業黃麻製作的麻繩，結合在地生產特色皂，規畫皂串。記者謝梅芬／攝影
分享

高雄市早產月世界
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

韓國瑜國內也推銷農產品 「賣菜郎の神農市集」下午登場

2019-03-01 10:11

他上訂房網KUSO賣房 嘲諷墾丁海岸廢棄家具多

2019-03-01 08:53

108年高雄市老人公費裝置假牙 3月1日開辦

2019-03-01 08:18

高雄自立陸橋 拚4天連假拆完

2019-02-28 23:10

旅遊想走文青風？翻開高雄地圖 5文青路線報給你

2019-03-01 10:55

鼎佳幼兒園校地轉售租約7月到期 教育局協助百生轉園

2019-03-01 10:31

台灣燈會爆167萬人潮 潘孟安為久候致歉網友心疼

2019-03-01 10:29

高雄香蕉生產過剩 中華民國商業總會採購高雄旗山香蕉

2019-02-28 22:36

高雄農田水利會一期作灌區啟動 輪灌抗旱應變

2019-02-28 20:15

「醫在偏鄉-公益攝影紀實×護眼衛教體驗」駁二展出

2019-02-28 18:16

台灣燈會旁地主不收停車費只要句謝謝 暖心的迎賓之道

2019-02-28 16:02

134社區列地方創生 大樹龍目與旗山糖廠分享高雄經驗

2019-02-28 14:45

墾丁後壁湖「養灘變殺灘？」 墾管處送驗黑泥解疑慮

2019-02-28 14:43

反對方指支持者拿「走路工」 高雄輕軌公聽會險釀衝突

2019-02-28 14:14

網友對韓國瑜感到失望 林園人嘆「被邊緣化」

2019-02-28 12:15

香港警察愛上原民文化 玉山下舉辦布農族婚禮

2019-02-28 11:43

高雄美濃日據老診所 變身香氣四溢麵包賣場

2019-02-28 11:41

正妹深夜救「抹布狗」 最後一個動作讓接手志工哭了

2019-02-28 11:38

大學生深入社區 體驗蹲點社區搏感情

2019-02-28 10:56

高雄自立陸橋服務42年走入歷史 今起4天拆除

2019-02-28 10:49

哈瑪星光任務 地景光藝術大膽告白

2019-02-26 10:11

Marsalis Bar馬沙里斯爵士酒館 爵士樂與藍調夜深情迷醉

2019-02-26 10:09

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

太狂了！台灣燈會連假首日 湧進167萬人

2019-02-28 22:36

台灣燈會旁地主不收停車費只要句謝謝 暖心的迎賓之道

2019-02-28 16:02

國一湖口段每天塞 中央拍板將開放服務區聯外便道

2019-02-28 11:58

櫻花、紫藤好美 武陵農場遊客塞爆

2019-02-28 15:15

影／人爆多！搭接駁車看台灣燈會 排隊人龍包圍潮州站

2019-02-28 15:51

網友對韓國瑜感到失望 林園人嘆「被邊緣化」

2019-02-28 12:15

櫻花炸裂南投！遊樂園、景區搭櫻潮推優惠搶客

2019-02-28 16:20

影／228連假 台灣燈會單日人潮破百萬

2019-02-28 19:06

他上訂房網KUSO賣房 嘲諷墾丁海岸廢棄家具多

2019-03-01 08:53

高雄香蕉生產過剩 中華民國商業總會採購高雄旗山香蕉

2019-02-28 22:36

228連假第一天 士林官邸周邊車多人擠爆

2019-02-28 18:29

影／真得很擠！228連假首日 台灣燈會湧入167萬人破紀錄

2019-03-01 04:11

哇！北橫櫻花接力滿開 快來追「粉紅花雨」

2019-02-28 13:15

林佳龍視察第二長公路隧道 蘇花改明年1月10日全線通車

2019-02-28 14:39

影／台灣燈會百萬人離場 轉運站爆棚

2019-02-28 21:50

來去廈門！ 228連假金門人旅遊首選

2019-02-28 21:59

護蔣銅像團體 聚集陳菊拆卸重組銅像前唱軍歌

2019-02-28 12:38

新竹公園櫻花滿開 園內5處祕境報你知

2019-02-28 19:48

反對方指支持者拿「走路工」 高雄輕軌公聽會險釀衝突

2019-02-28 14:14

堅守故鄉世界級景觀 最強里長選輸市長卻成贏家

2019-03-01 10:00

黃花風鈴木不如預期 遊客改拍苦楝綠隧道

2019-02-28 21:39

大陳島義胞鄉親 5遊覽車228慈湖謁陵護蔣

2019-02-28 16:11

南方公園租約糾紛告一段落 台南醫院規劃長照用

2019-02-28 14:28

228連假新景點開幕 南市府：台南民宿旅館幾近滿房

2019-02-28 13:18

永和喜樂影城開幕 民眾排12小時搶1元電影票

2019-02-28 12:37

108年高雄市老人公費裝置假牙 3月1日開辦

2019-03-01 08:18

台灣船園區今天開放 民眾登船體驗大航海時代

2019-02-28 18:07

連假賞櫻 陽明山昭和櫻、吉野櫻接棒盛開

2019-02-28 12:23

台灣燈會賞燈 下載APP可拿大獎

2019-02-28 16:04

韓國瑜國內也推銷農產品 「賣菜郎の神農市集」下午登場

2019-03-01 10:11

備戰2020立委 新竹選將起跑動作多

2019-02-28 20:52

228連假看台灣蘭展 鄰近四大景點別錯過

2019-02-28 13:10

國道客運減班不停冬山鄉民跳腳 陳歐珀協調尖峰增班

2019-02-28 22:17

桶柑30萬台斤「掛」樹上 縣府及農會合力行銷

2019-02-28 16:06

重塑母親之河 花蓮議長建議參考塞納河打造青創基地

2019-02-28 18:04

台灣燈會倒數+連假 車流塞爆

2019-02-28 23:07

鐵道迷注意！新竹市鐵道藝術村展新竹百年鐵道史

2019-03-01 07:55

玩赤燭電玩返校有感 魏明谷用不同方式紀念二二八

2019-02-28 21:23

陽明山、新北3地 「櫻」姿煥發

2019-03-01 00:28

漫遊集集小鎮 原來還能這樣玩！

2019-02-28 13:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top