108年高雄市老人公費裝置假牙 3月1日開辦

2019-03-01 08:18 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市老人公費裝置假牙，將於3月1日起開辦。示意圖／ingimage授權 分享 facebook

108年高雄市老人公費裝置假牙，3月1日開辦。高市老人公費假牙合約院所有292家，符合補助資格者可攜帶身分證及印章，前往進行口腔篩檢，補助對象分為一般老人、中低收老人

高雄市衛生局表示，高雄市老人公費假牙已辦了20年，108年將於3月1日起開辦，一般老人的篩檢期是從今天起到3月15日，額滿即停止受理申請；中低收老人的篩檢期是今天起至6月30日，同樣也是額滿即停止受理申請。

至於補助資格，一般老人是民國43年12月31日前出生的65歲以上一般老人，及民國99年11月26日前設籍原高雄縣市，且計畫開辦期間仍設籍高雄市者，篩檢符合補助裝置「上下顎全口活動假牙者」且未領有本市公費假牙補助者。

中低收老人部分，是民國43年12月31日前出生的高雄市市民，或民國53年12月31日前出生的高雄市原住民，經高雄市社會局認定為列冊低收入戶、中低收入戶、領有中低收入老人生活津貼、經政府全額補助收容安置、領有身心障礙者生活補助費、經高雄市政府補助補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用達50%以上者。於計畫開辦期間仍設籍高雄市，同一顎已取得相同補助項目者，須於滿5年以上，經評估有重新裝置必要，始得重新提出申請。

高雄市衛生局表示，108年高市老人公費假牙合約院所有292家，符合補助資格者請攜帶身分證及印章，到合約醫療院所進行口腔篩檢。相關訊息可至高雄市政府衛生局官網查詢下載。