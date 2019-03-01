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影／真得很擠！ 台灣燈會湧入167萬人破紀錄

2019-03-01 04:11聯合報系攝影中心 記者劉學聖╱即時報導

昨天是228連假第一天，在台灣燈會屏東大鵬灣燈區湧入167萬人次入園賞燈，創下開園以來入園人數新紀錄，完全超乎預料。主辦單位表示，昨天大鵬灣燈區周邊11處停車場，共2萬個車位全都被停滿，縣府增加接駁車數量至900台，就可看出人潮相當多。

2019台灣燈會昨天連假首日創下167萬新高紀錄，目前總入園人數已達836萬人，民眾平均都要等待一小時以上才能搭到接駁車，面對接下來的連假，主辦單位希望民眾多利用大眾交通工具前往燈會現場避免塞車。

228連假第一天，在台灣燈會屏東大鵬灣燈區湧入167萬人次入園賞燈，創下開園以來...
228連假第一天，在台灣燈會屏東大鵬灣燈區湧入167萬人次入園賞燈，創下開園以來入園人數新紀錄。記者劉學聖／攝影
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228連假第一天，在台灣燈會屏東大鵬灣燈區湧入167萬人次入園賞燈，創下開園以來...
228連假第一天，在台灣燈會屏東大鵬灣燈區湧入167萬人次入園賞燈，創下開園以來入園人數新紀錄。記者劉學聖／攝影
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228連假第一天，在台灣燈會屏東大鵬灣燈區湧入167萬人次入園賞燈，創下開園以來入園人數新紀錄。記者劉學聖／攝影
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228連假第一天，在台灣燈會屏東大鵬灣燈區湧入167萬人次入園賞燈，創下開園以來入園人數新紀錄。記者劉學聖／攝影
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228連假第一天，在台灣燈會屏東大鵬灣燈區湧入167萬人次入園賞燈，創下開園以來入園人數新紀錄。記者劉學聖／攝影
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228連假第一天，在台灣燈會屏東大鵬灣燈區湧入167萬人次入園賞燈，創下開園以來入園人數新紀錄。記者劉學聖／攝影
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228連假第一天，在台灣燈會屏東大鵬灣燈區湧入167萬人次入園賞燈，創下開園以來入園人數新紀錄。記者劉學聖／攝影
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