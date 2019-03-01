影／真得很擠！ 台灣燈會湧入167萬人破紀錄

2019-03-01 04:11 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 劉學聖 ╱即時報導



昨天是228連假第一天，在台灣燈會屏東大鵬灣燈區湧入167萬人次入園賞燈，創下開園以來入園人數新紀錄，完全超乎預料。主辦單位表示，昨天大鵬灣燈區周邊11處停車場，共2萬個車位全都被停滿，縣府增加接駁車數量至900台，就可看出人潮相當多。