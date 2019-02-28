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高雄香蕉生產過剩 中華民國商業總會採購高雄旗山香蕉

2019-02-28 22:36聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市政府今天晚上10點20分主動發布新聞稿指出，中華民國商業總會感到旗山蕉農的香蕉生產過剩，透過高雄市政府聯繫接觸後，商總決定採購7500箱，將近9萬公斤旗山香蕉，總採購金額262.5萬元，希望能夠快速的把香蕉銷售出去。

高雄市政府表示，未來農業局將協同高雄市農會、漁會更努力、認真，幫農、漁民找到更好的訂單能出入。

市府進一步說明，7500箱以一箱12公斤計算，約有9萬公斤，相當15萬台斤，每箱350元，商總採購金額共262.5萬元。

中華民國商業總會感到旗山蕉農的香蕉生產過剩，並透過高雄市政府聯繫接觸後，商總決定...
中華民國商業總會感到旗山蕉農的香蕉生產過剩，並透過高雄市政府聯繫接觸後，商總決定採購7500箱，將近9萬公斤旗山香蕉。圖／報系資料照
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高雄市香蕉漁民
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