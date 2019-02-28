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屏東可可向世界發光 客委會設優貸奧援

2019-02-28 19:31中央社 屏東縣28日電

客家委員會主任委員李永得今天前往屏東縣竹田鄉等客庄訪視可可豆產業時指出，可可豆農民或業者如有資金需求，客委會設有「促進客庄產業發展優惠貸款措施」可提供貸款。

李永得下午前往屏東縣竹田鄉、萬巒鄉及東港鎮等地訪視在地客家文化及產業生活環境營造情形時表示，屏東縣近年來種植的可可豆，在多場國際巧克力大賽中奪下冠軍，品質有目共睹。

他指出，期盼整合中央及地方資源，一同協助農民打響屏東客庄可可豆的知名度，讓它成為國際級客家農產新亮點。農民或業者如有資金需求，客委會目前與財團法人中小企業信用保證基金及6家公營行庫合作，推辦「促進客庄產業發展優惠貸款措施」。

李永得表示，這項措施提供週轉性支出最高可達新台幣500萬元及資本性支出最高1000萬元貸款額度，並全額補貼貸款前3年利息，用來協助解決客庄業者資金的問題，避免客庄產業因資金問題，無法跨出「成功的第一步」。

在帶動地方發展方面，李永得指出，目前北台灣的「浪漫台三線」已成功在國內外打響知名度，客委會希望複製經驗，積極打造南台灣的「靚靚六堆計畫」，將南部六堆的客庄文化、產業做整合，讓南部客庄的好山好水給更多人知道。

李永得並前往台灣燈會參觀，呼籲全國民眾利用228連假參觀台灣燈會，且一定要參觀客庄的「靚靚六堆」體驗之旅。

李永得可可台灣燈會
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