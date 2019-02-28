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「醫在偏鄉-公益攝影紀實×護眼衛教體驗」駁二展出

2019-02-28 18:16聯合報 記者徐如宜╱即時報導

臺灣防盲基金會2月28日至3月3日在駁二蓬萊區B6倉庫，免費展出「醫在偏鄉-公益攝影紀實×護眼衛教體驗」。現場展出攝影師郭政彰的作品，並規劃VR眼疾體驗、互動式闖關遊戲，透過親身體驗，模擬罹患常見眼疾後所看到的「視界」。

「醫在偏鄉」用一幅幅充滿故事的照片，分享偏鄉醫療弱勢的喜悅、期待、茫然、哀愁和希望。

攝影師郭政章與藝人桂綸鎂、陳柏霖、Janet等藝人合作過，前年獲得法國攝影大賽專業組獎項，為台灣獲獎第一人。他與臺灣防盲基金會一起前進臺灣與緬甸偏鄉，用鏡頭記錄防盲基金會專業醫療志工群服務偏鄉弱勢居民的畫面。

臺灣防盲基金會指出，根據2017年世界衛生組織的報告，目前全球約有2.53億的視障人口，平均每分鐘有1名孩童失去視力。「醫在偏鄉」除攝影作品展示外，基金會特別規劃VR眼疾體驗、互動式闖關遊戲，邀請民透過親身體驗，模擬罹患常見眼疾後所看到的「視界」。

228連假駁二人潮不斷，不少親子到B6倉庫參加這場免費的活動。小朋友透過互動式闖關活動，看看自己的視力如何？也感受一下爺爺奶奶的白內障，原來是這種感覺！以後真的要好好保護自己的眼睛。「醫在偏鄉-公益攝影紀實×護眼衛教體驗」開放時間是2月28日到3月3日，上午10點到下午6點，免票入場。

「醫在偏鄉-公益攝影紀實×護眼衛教體驗」安排互動式闖關遊戲。記者徐如宜／攝影
「醫在偏鄉-公益攝影紀實×護眼衛教體驗」安排互動式闖關遊戲。記者徐如宜／攝影
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「醫在偏鄉」用一幅幅充滿故事的照片，分享偏鄉醫療弱勢的種種。記者徐如宜／攝影
「醫在偏鄉」用一幅幅充滿故事的照片，分享偏鄉醫療弱勢的種種。記者徐如宜／攝影
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小朋友透過VR體驗，模擬罹患常見眼疾後所看到的「視界」。記者徐如宜／攝影
小朋友透過VR體驗，模擬罹患常見眼疾後所看到的「視界」。記者徐如宜／攝影
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偏鄉攝影視力
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